बेटी की जीत पर छलक पड़े दीप्ति के पिता के आंसू, सड़क पर उतरकर मनाने लगे जश्न

भारत ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है. महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में साउथ अफ्रीका को हराकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीत का परचम फहरा दिया है. इस ऐतिहासिक जीत में उत्तर प्रदेश के आगरा की बेटी दीप्ति शर्मा का शानदार प्रदर्शन पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. उनकी घातक गेंदबाज़ी और ऑलराउंड खेल ने भारत को विजेता बना दिया.

आगरा में दीप्ति के घर पर जश्न

जैसे ही दक्षिण अफ्रीका का आखिरी विकेट गिरा, आगरा के शास्त्रीपुरम स्थित दीप्ति के घर पर जश्न का माहौल बन गया. सुबह से ही घर में पूजा-अर्चना चल रही थी, और जब भारत ने जीत दर्ज की, तो माता-पिता की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े.

दीप्ति की मां सुशीला शर्मा ने भावुक होकर कहा, 'बेटी ने देश का नाम रौशन कर दिया, आज हमारा सपना पूरा हुआ है. वहीं उनके पिता श्री भगवान शर्मा ने गर्व से कहा, 'भारत की बेटियों ने इतिहास रच दिया है, हमें अपनी बेटी पर नाज़ है.'

दीप्ति के घर पर इस मौके पर सैकड़ों लोग जुटे, हर कोई तिरंगा लहराते हुए 'भारत माता की जय' और 'वंदे मातरम' के नारे लगा रहा था. आतिशबाज़ी, मिठाइयां और ढोल-नगाड़ों के बीच पूरा मोहल्ला देशभक्ति के रंग में रंग गया.

दीप्ति के घर पहुंचे केंद्रीय मंत्री

इसी बीच आगरा के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस. पी. सिंह बघेल भी दीप्ति के घर पहुंचे. उन्होंने परिवार को बधाई देते हुए कहा, 'दीप्ति जैसी बेटियां पूरे देश की प्रेरणा हैं, उन्होंने साबित किया है कि मेहनत और लगन से हर सपना साकार किया जा सकता है.'

दीप्ति के बचपन के कोच ने बताया कि उन्होंने हमेशा क्रिकेट को अपने जीवन का लक्ष्य माना और उसी जुनून ने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया. मोहल्ले के बच्चों ने भी दीप्ति की जीत को अपनी प्रेरणा बताया और कहा कि अब वो भी 'भारत की अगली दीप्ति' बनना चाहते हैं.

आगरा ही नहीं, पूरे देश में दीप्ति शर्मा की इस ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं 'दीप्ति ने सिर्फ मैच नहीं, बल्कि देश का दिल जीत लिया.'

