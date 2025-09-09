Asia Cup 2025, Afghanistan vs Hong Kong LIVE SCORE: गुरबाज के बाद इब्राहिम भी लौटे पवेलियन, अफगानिस्तान को दूसरा झटका

एशिया कप 2025 का आगाज आज से हो गया है. अबू धाबी के शेख जायद क्रिकेट स्टेडियम में टूर्नामेंट का पहला मैच अफगानिस्तान और हांगकांग के बीच खेला जा रहा है. अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. रहमानुल्लाह गुरबाज 8 रन बनाकर आउट हो गए हैं. वहीं, इब्राहिम जादरान के बल्ले से केवल 1 रन ही आए. 5 ओवर के बाद अफगानिस्तान का स्कोर 37-2 है.

दोनों टीमों के बीच पिछले रिकॉर्ड पर नजर डालें तो अफगानिस्तान का पलड़ा भारी रहा है. 2014 से अब तक खेले गए छह टी20 मैचों में अफगानिस्तान ने चार बार जीत हासिल की है, जबकि हांगकांग को दो बार सफलता मिली.

एशिया कप इस बार टी-20 फॉर्मेट में हो रहा है. अगले साल टी20 वर्ल्ड कप होना है. उसकी तैयारियों के लिहाज से इसे अहम माना जा रहा है. पिछले टूर्नामेंट में एशिया कप में 6 टीमों ने हिस्सा लिया था. लेकिन इस बार 8 टीमें शामिल हैं. यूएई, हांगकांग और ओमान नई टीमें हैं. जबकि पिछले टूर्नामेंट का हिस्सा रही नेपाल इस बार बाहर है.

अफगानिस्तान की प्लेइंग इलेवनः रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सेदिकुल्लाह अटल, इब्राहिम जादरान, गुलाबदीन नाइब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, एएम गजनफर, फजलहक फारूकी.

Advertisement

हांगकांग (प्लेइंग इलेवन): जीशान अली (विकेटकीपर), बाबर हयात, अंशुमान रथ, कल्हान चल्लू, निजाकत खान, ऐजाज खान, किंचित शाह, यासिम मुर्तजा (कप्तान), आयुष शुक्ला, अतीक इकबाल, एहसान खान

पिच का मिजाज

शेख जायद स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. यहां तेज गेंदबाजों के साथ-साथ स्पिनर्स को भी विकेट लेने के मौके मिलते हैं. ऐसे में यह मैच रोमांचक रहने वाला है.

---- समाप्त ----