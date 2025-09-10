scorecardresearch
 

UAE vs IND Asia Cup 2025: 200 का स्ट्राइक रेट, शुभमन गिल के साथ जोड़ी... आज UAE का बैंड बजाएगा ये धाकड़ खिलाड़ी, 300 का बैरियर पार होना तय?

अब एशिया कप और टी20 विश्व कप से पहले शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा एक बार फिर भारतीय ओपनिंग जोड़ी के रूप में साथ उतरने को तैयार हैं. गिल की नफासत और अभिषेक की आक्रामकता अगर साथ चली, तो यह जोड़ी भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकती है.

पहली ही गेंद से हमला, यही है अभिषेक शर्मा का अंदाज... (Photo, Getty)
पहली ही गेंद से हमला, यही है अभिषेक शर्मा का अंदाज... (Photo, Getty)

दुबई की रेत भरी गर्मी में आईसीसी एकेडमी के नेट्स गूंज रहे थे- एक तरफ शुभमन गिल की क्लासिक टाइमिंग, दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा की धमाकेदार हिटिंग जैसे दो ध्रुव, लेकिन साथ मिलकर एक ही चमक. जब अभिषेक ने अपना बल्ला छोड़ गिल का बल्ला उठाया, तो यह सिर्फ एक शॉट की आवाज नहीं थी, बल्कि एक साझेदारी की कहानी थी, जो पंजाब के अंडर-14 कैंप से शुरू होकर अब एशिया कप तक आ पहुंची है.

गिल पारी को थामते हैं, तो अभिषेक गेंदबाजों पर टूट पड़ते हैं. खास बात ये है कि अभिषेक का स्ट्राइक रेट 200 के आसपास है और स्पिनरों पर तो उनकी रफ्तार 232 तक पहुंच जाती है. अगर दोनों ने दुबई की फ्लैट पिचों पर साथ में आक्रामक बल्लेबाजी की, तो विरोधी गेंदबाजों के लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे. ऐसे में क्रिकेट फैन्स की जुबां पर सिर्फ एक सवाल है- क्या भारत टी20 में 300 रनों का सुनामी ला पाएगा?

बुधवार (10 सितंबर) को भारत एशिया कप में अपने अभियान का आगाज करने जा रहा है. दुबई में UAE के गेंदबाजों के लिए भारतीय बल्लेबाजों को रोकना आसान नहीं होगा. अगर गिल और अभिषेक ने तेज शुरुआत दे दी, तो बाकी बल्लेबाज भी आग उगलने के लिए तैयार हैं. ऐसे में फैन्स को लग रहा है कि भारत आज रनों का सुनामी खड़ा कर UAE का पूरा बैंड बजा देगा.

टूट जाएगा 300 का जादुई बैरियर? 

टी20 इंटरनेशनल में अब 300 रन का आंकड़ा सपना नहीं रह गया है. जिम्बाब्वे ने अक्टूबर 2024 में गाम्बिया के खिलाफ 344/4 बनाकर इतिहास रच दिया, जबकि नेपाल ने मंगोलिया पर 314/3 जड़ा. भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं- हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ 297/6 और जोहानिसबर्ग में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 283/1 का विशाल स्कोर बना चुका है. ये आंकड़े बताते हैं कि टी20 इंटरनेशनल में 300 का जादुई बैरियर अब किसी भी बड़ी टीम के लिए दूर नहीं, खासकर भारत जैसी टीम, जिसके पास शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा जैसे धाकड़ ओपनर हैं, वो कभी भी इस आंकड़े को पार कर सकती है.

गिल और अभिषेक की कहानी

यह रिश्ता आज का नहीं है. गिल और अभिषेक की कहानी पंजाब के अंडर-14 कैंप से शुरू हुई थी. वहीं से अंडर-16, अंडर-19, राज्य टीम और फिर इंडिया की जूनियर टीमों में दोनों साथ-साथ आगे बढ़ते गए. टूर पर अक्सर दोनों रूममेट होते थे. कोच को बीच में आकर उन्हें अलग करना पड़ा, ताकि वे अन्य खिलाड़ियों से भी घुलें.

टीम इंडिया के अंडर-19 विश्व कप (2018) विजेता खिलाड़ी शिवम मावी याद करते हैं, 'टीम आउटिंग हो या डिनर, गिल और अभिषेक हमेशा साथ रहते थे.' एक किस्सा तो ऐसा भी है जब उन्होंने कोच राहुल द्रविड़ के जन्मदिन पर सरप्राइज दिया और केक उनके चेहरे पर लगा दिया.

Gill

क्वार्टर फाइनल में बांग्लादेश और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उनकी जोड़ी का आत्मविश्वास झलकता था. शाहीन शाह आफरीदी और पाकिस्तानी गेंदबाजों की स्लेजिंग का गिल ने शतक के साथ जवाब दिया और अभिषेक ने भी पलटकर कहा, 'हमारी बल्लेबाजी पाकिस्तान जैसी नहीं है.' उस टूर्नामेंट में भारत चैम्पियन बना और दोनों का बंधन और मजबूत हो गया.

युवराज सिंह की सख्ती

कोविड महामारी के दौरान जब सब कुछ थम गया था, तब युवराज सिंह ने पंजाब के खिलाड़ियों को अपने घर बुलाया. वहां अनुशासन का कड़ा नियम था- न मोबाइल, न पार्टियां, न देर रात तक जगना. यही दौर गिल और अभिषेक के करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ. यहीं उन्होंने फिटनेस, फोकस और प्रोफेशनलिज्म का असली सबक सीखा.

गिल का सितारा चमका

आज शुभमन गिल भारतीय क्रिकेट का चमकता सितारा हैं. टेस्ट कप्तानी में इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन, 2023 के आईपीएल में 890 रन और 33 छक्के, साथ ही टी20 टीम के उपकप्तान की जिम्मेदारी. गिल हर फॉर्मेट में खुद को स्थापित कर चुके हैं. वे अब भविष्य के वनडे कप्तान के दावेदार भी माने जा रहे हैं.

क्ल‍िक करें: एश‍िया कप 2025 का फुल शेड्यूल 

अभिषेक: धमाकेदार स्ट्राइक रेट वाला ओपनर

अभिषेक का सफर सीधा नहीं रहा. कभी मिडिल ऑर्डर, कभी फिनिशर, कभी पार्ट-टाइम स्पिनर. काफी समय तक वे अपने रोल को लेकर असमंजस में रहे. लेकिन जब उन्हें लगातार ओपनिंग का मौका मिला, उन्होंने खुद को नए अंदाज में पेश किया.

सनराइजर्स हैदराबाद ने 2024 में उन्हें ट्रैविस हेड के साथ ओपनिंग का जिम्मा दिया और अभिषेक ने धूम मचा दी. पिछले दो आईपीएल सीजन में उन्होंने 923 रन 198.92 की अद्भुत स्ट्राइक रेट से बनाए. स्पिनरों के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट 232.12 है, जो दुनिया में सबसे तेज है. यही कारण है कि वे आज भारतीय टी20 टीम में पक्के ओपनर के तौर पर खड़े हैं और यशस्वी जायसवाल जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी टीम से बाहर बैठे हैं.

एशिया कप में नई जोड़ी की तैयारी

अब एशिया कप और उसके बाद टी20 विश्व कप से पहले गिल और अभिषेक की जोड़ी भारतीय बल्लेबाजी की नई पहचान बनने को तैयार है. दोनों के सफर ने कई बार अलग-अलग रास्ते चुने, लेकिन आज फिर वे साथ खड़े हैं. नेट्स में उनकी बॉन्डिंग और समझदारी बताती है कि मैदान पर भी उनका तालमेल विपक्षियों के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है.

गिल की क्लास और अभिषेक की आक्रामकता अगर एक साथ चली, तो यह ओपनिंग जोड़ी भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाई पर ले जा सकती है.


 

