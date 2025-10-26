scorecardresearch
 

IPL टीम KKR का हेड कोच बनेगा ये पूर्व क्रिकेटर, रोहित-गंभीर संग रही है खास जुगलबंदी

आईपीएल 2025 में कोलकाता नाइट राइडर्स का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था और वो आठवें स्थान पर रही थी. खराब प्रदर्शन के बाद हेड कोच चंद्रकांत पंडित ने टीम से अलग होने की घोषणा की थी.

अभिषेक नायर भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं. (File Photo: Getty Images)
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 13 से 15 दिसंबर के बीच होने की संभावना है. मिनी ऑक्शन से पहले सभी 10 टीमों को अपने रिटेंशन लिस्ट 15 नवंबर तक सौंप देनी है. आईपीएल से पहले सपोर्ट स्टाफ में भी फेरबदल देखने को मिल रहे हैं. न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान केन विलिमसन को लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) ने रणनीतिक सलाहकार बनाया था. वहीं साईराज बहुतुले पंजाब किंग्स (PBKS) के स्पिन बॉलिंग कोच बने थे.

अब शाहरुख खान की सह-मालिकाना हक वाली कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है. टीम इंडिया के लिए खेल चुके अभिषेक नायर टीम के हेड कोच बनेंगे. नायर पूर्व विकेटकीपर चंद्रकांत पंडित की जगह लेने जा रहे हैं, जिन्होंने आईपीएल 2025 में खराब प्रदर्शन के बाद कोच के पद से हटने का फैसला किया था. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक नायर को पिछले ही हफ्ते इस बारे में बता दिया गया था. केकेआर की ओर से इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द होने की उम्मीद है.

अभिषेक नायर को जब पिछले साल भारतीय टीम के असिस्टेंट कोच के पद से हटा दिया गया था, तो उन्हें केकेआर ने अपने सपोर्ट स्टाफ में शामिल किया था. नायर उससे पहले भी केकेआर के साथ काम कर चुके थे. उनकी टीम इंडिया के मौजूदा कोच गौतम गंभीर और दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा के साथ अच्छी जुगलबंदी रही है. आईपीएल 2024 में जब केकेआर ने खिताब जीता था, तो गंभीर इस टीम के मेंटर थे और नायर ने असिस्टेंट कोच की भूमिका निभाई थी. फिर गंभीर और नायर ने टीम इंडिया में भी साथ काम किया.

'हिटमैन' ने अभिषेक नायर के साथ की कड़ी ट्रेनिंग

अभिषेक नायर वही शख्स हैं, जिन्हें रोहित शर्मा की फिटनेस को निखारने का श्रेय दिया जाता है. रोहित ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले नायर संग कड़ी ट्रेनिंग की थी और लगभग 11 किलो वजन कम किया. नायर को खिलाड़ियों की स्काउटिंग और उनके प्रदर्शन को उभारने की क्षमता के लिए जाना जाता है. नायर ने रोहित के अलावा कई अन्य खिलाड़ियों की फिटनेस सुधारने और प्रदर्शन को निखारने में अहम भूमिका निभाई है. इसमें केएल राहुल का नाम भी शामिल है.

यह भी पढ़ें: वड़ापाव को NO, बॉडीबिल्डर की तरह ट्रेनिंग... रोहित ने कैसे घटाया 11 किलो वजन? अभिषेक नायर ने बताया

अभिषेक नायर का हेड कोच बनना कोई आश्चर्य नहीं है क्योंकि वह पिछले कई वर्षों से कोचिंग की दुनिया में धूम मचा रहे हैं. नायर ने इस साल महिला प्रीमियर लीग (WPL) यूपी वॉरियर्स के हेड कोच  भी बने थे. अब देखना होगा कि क्या वह दो अलग-अलग लीगों में दो अलग-अलग टीम्स के हेड कोच के रूप में काम करना जारी रखते हैं या नहीं.

42 साल के अभिषेक नायर ने भारतीय टीम के लिए केवल तीन वनडे इंटरनेशनल मुकाबले खेले. नायर ने ओवरऑल 103 फर्स्ट क्लास, 99 लिस्ट-ए और 95 टी20 मुकाबले भी खेले, जिसमें उन्होंने क्रमश: 5749, 2145 और 1291 रन बनाए. 

