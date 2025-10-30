scorecardresearch
 

IPL 2026 से पहले KKR में हुआ बड़ा फेरबदल, अभिषेक नायर बने टीम के हेड कोच

कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2025 से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में बड़ा बदलाव करते हुए अभिषेक नायर को नया हेड कोच नियुक्त किया है. तीन साल के कार्यकाल के बाद चंद्रकांत पंडित टीम से अलग हो गए हैं. 2024 में खिताब जीतने के बाद टीम पिछले सीजन में कमजोर रही थी.

अभिषेक नायर बने केकेआर के नए हेड कोच (Photo: KKR Twitter)
आईपीएल का अगला सीजन शुरू होने में भले ही अभी कुछ महीने बचे हों. लेकिन टीमों ने अगले सीजन की तैयारियां शुरू कर दी हैं. इसी बीच एक बड़ी खबर कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) से आई है. टीम ने अपने कोचिंग सेटअप में बदलाव करते हुए अभिषेक नायर को नया हेड कोच नियुक्त किया है.

चंद्रकांत पंडित का कार्यकाल हुआ खत्म

तीन साल तक टीम के साथ रहे चंद्रकांत पंडित अब केकेआर से अलग हो गए हैं. पंडित के कार्यकाल में केकेआर ने 2024 में दस साल बाद आईपीएल खिताब जीता था, जो उनके कोचिंग करियर की बड़ी उपलब्धि रही. लेकिन 2025 का सीजन टीम के लिए निराशाजनक रहा, जब अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में केकेआर अंक तालिका में आठवें स्थान पर रही. खराब प्रदर्शन के बाद टीम प्रबंधन ने बदलाव करने का फैसला किया.

अभिषेक नायर की वापसी

अभिषेक नायर के लिए यह कोलकाता नाइट राइडर्स में वापसी जैसा है. वे पहले भी इसी फ्रेंचाइज़ी के असिस्टेंट कोच रह चुके हैं और खिलाड़ियों के साथ मजबूत जुड़ाव रखते हैं. इसके अलावा, वे महिला प्रीमियर लीग (WPL) में यूपी वॉरियर्स की टीम के भी हेड कोच रह चुके हैं, जहां उन्होंने नई प्रतिभाओं को निखारने में अहम भूमिका निभाई. नायर के पास घरेलू क्रिकेट और युवा खिलाड़ियों के साथ काम करने का व्यापक अनुभव है, जिससे उम्मीद की जा रही है कि वे केकेआर को नए सिरे से मजबूत बनाएंगे.

अभिषेक नायर ने भारतीय टीम के लिए तीन वनडे मैच खेले हैं, लेकिन उनका असली योगदान बतौर कोच और मेंटर रहा है. वे मुंबई क्रिकेट के अहम सदस्य रहे हैं और कई भारतीय खिलाड़ियों जैसे दिनेश कार्तिक, श्रेयस अय्यर और हार्दिक पंड्या के करियर पर उनका सीधा प्रभाव रहा है.

उन्होंने टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ के रूप में भी काम किया है. आने वाले महीने यानी नवंबर 2025 में बीसीसीआई सभी फ्रेंचाइज़ियों से उनके रिटेन किए गए खिलाड़ियों की सूची मांगेगा. अभिषेक नायर की नियुक्ति के तुरंत बाद उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी यही होगी कि वे तय करें कि किन खिलाड़ियों को टीम में बनाए रखा जाए और किन्हें नीलामी के लिए छोड़ा जाए. यह देखना दिलचस्प होगा कि नायर के नेतृत्व में केकेआर कौन-सा नया कॉम्बिनेशन अपनाता है और किन युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताता है.

