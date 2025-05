रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने क्वालिफायर-1 में पंजाब किंग्स (PBKS) को पछाड़कर चौथी बार आईपीएल फाइनल में प्रवेश किया, जो 3 जून को होगा. इस बीच दक्षिण अफ्रीका के महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स का मानना ​​है कि विराट कोहली आईपीएल फाइनल में बड़ी भूमिका निभाएंगे. उन्हें उम्मीद है कि इस बार विराट कोहली आरसीबी को दुनिया की सबसे बड़ी टी20 लीग में अपना पहला खिताब दिलाएंगे.

गुरुवार को मुल्लांपुर में आरसीबी ने पंजाब किंग्स के खिलाफ महज 102 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 8 विकेट से जीत के साथ फाइनल में जगह बनाई. मौजूदा सीजन में टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शामिल कोहली इस एकतरफा मैच में बल्ले से महज 12 रनों का योगदान दे सके.

आरसीबी के उनके पूर्व साथी डिविलियर्स को हालांकि भरोसा है कि यह भारतीय सुपरस्टार 3 जून को अहमदाबाद में होने वाले खिताबी मुकाबले में धमाल मचाएगा.

डिविलियर्स ने ‘जियोहॉटस्टार’ से कहा, ‘इस मैच से पहले जब वह बस से उतरे थे, तब मैंने उन्हें स्क्रीन पर देखा था. उस समय उनकी भाव भंगिमा सकारात्मक दिख रही थी. यह कुछ ऐसा है जिसके हम आदी हो गए हैं. वह रन नहीं बना पाए, लेकिन फिर भी हमने उन्हें अंत तक बल्लेबाजों के साथ जश्न मनाते हुए देखा.’

उन्होंने कहा, ‘वह पूरी तरह से टीम के लिए समर्पित खिलाड़ी है. उनके खेल में एकाग्रता दिख रही थी. जाहिर है काम अभी पूरा नहीं हुआ है और मैं उसे खेलते हुए देखने के लिए बहुत उत्साहित हूं. मेरे मन में कोई संदेह नहीं है कि वह फाइनल में दमदार प्रदर्शन करेगा.’

