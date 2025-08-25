RCB से फिर जुड़ सकते हैं 'मिस्टर 360' एबी डिविलियर्स... कोच या मेंटर बनने के दिए संकेत

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की बात हो और एबी डिविलियर्स की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. आईपीएल के इतिहास में जब भी सबसे रोमांचक और विस्फोटक बल्लेबाजों की बात होती है, तो एबी डिविलियर्स का नाम जरूर सामने आता है. 360 डिग्री शॉट्स और तूफानी बल्लेबाजी से उन्होंने करोड़ों फैन्स का दिल जीता. भले ही 2021 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता और आरसीबी से जुड़ाव आज भी उतना ही गहरा है.

क्यों फिर चर्चा में आए एबी डिविलियर्स?

एबी डिविलियर्स, जिन्हें क्रिकेट के दुनिया में ‘360 डिग्री’ के नाम से जाना जाता है, एक बार फिर चर्चाओं में है. 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) में जाने से पहले, एबी डिविलियर्स ने 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में डेब्यू किया था. उनका कहना है कि अगर आरसीबी चाहे तो वह कोच या मेंटर बनने के लिए तैयार हैं. एबी डिविलियर्स ने कहा कि उनका दिल हमेशा आरसीबी के साथ रहेगा. अगर फ्रेंचाइजी को लगता है कि उनके लिए कोई भूमिका है, तो सही समय आने पर वो जरूर जुड़ना चाहेंगे.

आईपीएल में एबी डिविलियर्स का जलवा

- कुल 184 आईपीएल मैचों में 5,162 रन, 3 शतक और 40 अर्धशतक

- आरसीबी की लिए 156 मैच और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए 28 मैच

- 39.71 की औसत और 151.69 का स्ट्राइक रेट

Advertisement

हॉल ऑफ फेम में जगह

एबी डिविलियर्स को 2022 में क्रिस गेल के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जिसमें 2011 से 2021 तक के उनके करियर के दौरान फ्रेंचाइजी में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी गई.

इसी समारोह के दौरान उनकी जर्सी संख्या 17 को रिटायर कर दिया गया.

A special player who touched every RCB and cricket fan alike with his genius, his brilliance and most of all his lovable nature. ❤️



The first inductee to the #RCBHallOfFame, @ABdeVilliers17. 🤩#PlayBold #WeAreChallengers #IPL2022 #Mission2022 #RCB #ನಮ್ಮRCB pic.twitter.com/NV5g7biRDC — Royal Challengers Bengaluru (@RCBTweets) May 17, 2022

फैन्स के लिए यह खबर क्यों खास है?

एबी डिविलियर्स की बल्लेबाजी को क्रिकेट प्रेमी आज भी मिस करते हैं. भले ही अब वह बल्ला लेकर मैदान में न उतरें, लेकिन अगर वह डगआउट में बतौर कोच या मेंटर लौटते हैं, तो यह आरसीबी और फैन्स दोनों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा.

---- समाप्त ----