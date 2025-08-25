scorecardresearch
 

RCB से फिर जुड़ सकते हैं 'मिस्टर 360' एबी डिविलियर्स... कोच या मेंटर बनने के दिए संकेत

क्रिकेट से संन्यास लेने के तीन साल बाद भी एबी डिविलियर्स की लोकप्रियता कम नहीं हुई है. आरसीबी के पूर्व बल्लेबाज ने कहा है कि वो भविष्य में इंडियन प्रीमियर लीग में नए रोल में वापसी कर सकते हैं. डिविलियर्स ने साफ किया कि पूरे सीजन की प्रोफेशनल जिम्मेदारी अब उनके लिए संभव नहीं है, लेकिन अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु चाहे तो वो बतौर कोच या मेंटर टीम से जुड़ने को तैयार हैं.

आरसीबी से फिर जुड़ सकते हैं एबी डिविलियर्स Photo(BCCI)
आरसीबी से फिर जुड़ सकते हैं एबी डिविलियर्स Photo(BCCI)

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की बात हो और एबी डिविलियर्स की चर्चा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता. आईपीएल के इतिहास में जब भी सबसे रोमांचक और विस्फोटक बल्लेबाजों की बात होती है, तो एबी डिविलियर्स का नाम जरूर सामने आता है. 360 डिग्री शॉट्स और तूफानी बल्लेबाजी से उन्होंने करोड़ों फैन्स का दिल जीता. भले ही 2021 में उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया हो, लेकिन उनकी लोकप्रियता और आरसीबी से जुड़ाव आज भी उतना ही गहरा है.

क्यों फिर चर्चा में आए एबी डिविलियर्स?
एबी डिविलियर्स, जिन्हें क्रिकेट के दुनिया में ‘360 डिग्री’ के  नाम से जाना जाता है, एक बार फिर चर्चाओं में है. 2011 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) में जाने से पहले, एबी डिविलियर्स ने 2008 में दिल्ली डेयरडेविल्स के साथ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में डेब्यू किया था. उनका कहना है कि अगर आरसीबी चाहे तो वह कोच या मेंटर बनने के लिए तैयार हैं. एबी डिविलियर्स ने कहा कि उनका दिल हमेशा आरसीबी के साथ रहेगा. अगर फ्रेंचाइजी को लगता है कि उनके लिए कोई भूमिका है, तो सही समय आने पर वो जरूर जुड़ना चाहेंगे.

आईपीएल में एबी डिविलियर्स का जलवा

- कुल 184 आईपीएल मैचों में 5,162 रन, 3 शतक और 40 अर्धशतक

- आरसीबी की लिए 156 मैच और दिल्ली डेयरडेविल्स के लिए 28 मैच

- 39.71 की औसत और 151.69 का स्ट्राइक रेट

हॉल ऑफ फेम में जगह 

एबी डिविलियर्स को 2022 में क्रिस गेल के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया, जिसमें 2011 से 2021 तक के उनके करियर के दौरान फ्रेंचाइजी में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता दी गई.

इसी समारोह के दौरान उनकी जर्सी संख्या 17 को रिटायर कर दिया गया.

फैन्स के लिए यह खबर क्यों खास है?

एबी डिविलियर्स की बल्लेबाजी को क्रिकेट प्रेमी आज भी मिस करते हैं. भले ही अब वह बल्ला लेकर मैदान में न उतरें, लेकिन अगर वह डगआउट में बतौर कोच या मेंटर लौटते हैं, तो यह आरसीबी और फैन्स दोनों के लिए किसी बड़े तोहफे से कम नहीं होगा.

