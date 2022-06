Oldest Tree: ये है दुनिया का सबसे पुराना पेड़, उम्र है करीब 5484 साल

दक्षिणी चिली (Southern Chile) के अलर्स कोस्तेरो नेशनल पार्क (Alerce Costero National Park) में दुनिया का सबसे पुराना पेड़ (World's Oldest Tree) है. यह एक साइप्रेस ट्री (Cypress Tree) है. जिसे हिंदी में सनौवर कहते हैं. सबसे पुराना कहने का मतलब है कि इस पेड़ की उम्र धरती पर मौजूद सभी पेड़ों से ज्यादा है. इसलिए वैज्ञानिक इसे 'ग्रेट ग्रैंडफादर' भी बुलाते हैं.

पेरिस स्थित क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल साइंसेस लेबोरेटरी के इकोलॉजिस्ट जोनाथन बारिचविच ने बताया कि इस साइप्रेस ट्री की उम्र 5484 साल हैं. हमने इसकी उम्र, आकार, फैलाव आदि का पता कंप्यूटर मॉडल से जांचकर पता लगाया है. यह एक विलुप्त होती प्रजाति का पेड़ है.

जोनाथन ने बताया कि कंप्यूटर मॉडल के जरिए हमने इसके 80 फीसदी विकास की कहानी पता कर ली है. सिर्फ 20 फीसदी संभावना बनती है कि यह पेड़ बताई गई उम्र से कम समय का हो. क्योंकि इस पेड़ का तना 4 मीटर व्यास का है. इसलिए इसके रिंग्स की गणना नहीं की जा सकती थी. इस पेड़ ने पिछले सबसे बुजुर्ग पेड़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

An ancient alerce tree in southern Chile could be as much as 5,484 years old, scientists estimate.



Known as "Great Grandfather," it is likely the world's oldest tree, findings suggest.



Read more @YaleE360: https://t.co/T0ABDh0eeM pic.twitter.com/TEYyyIxAOz