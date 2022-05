चूहों को केले से लगता है डर, हैरान करने वाली है वजह 

वैज्ञानिकों को हाल ही में पता चला है कि चूहे केले से दूर भागते हैं. केले की खुशबू उन्हें तनाव देती है. मॉन्ट्रियल, क्यूबेक (Montreal, Quebec) में मैकगिल यूनिवर्सिटी (McGill University) के शोधकर्ताओं ने शोध किया जिसमें उन्होंने चूहों में स्ट्रेस हार्मोन (Stress hormones) का पता चला.

ऐसा तब हुआ जब वे गर्भवती या स्तनपान कराने वाली चुहियों के करीब थे. वैज्ञानिकों ने शोध में पाया कि चुहियों के मूत्र में एन-पेंटाइल एसीटेट (n-pentyl acetate) नाम के कंपाउंड की वजह से, चूहों में हार्मोनल बदलाव शुरू हो गया था. इसी कंपाउंड की वजह से केले में खास खुशबू होती है.

साइंस एडवांसेज (Science Advances) जर्नल में प्रकाशित शोध के वरिष्ठ लेखक जेफरी मोगिल (Jeffrey Mogil) का कहना है कि यह हमारे लिए आश्चर्य था, क्योंकि हम असल में इसकी खोज नहीं कर रहे थे, ये अचानक ही हमें पता चला. किसी दूसरे प्रयोग के लिए हमारी लैब में गर्भवती चुहियां थीं और हमारे एक छात्र ने महसूस किया कि चूहों ने अजीब तरह से व्यवहार करना शुरू कर दिया था.

पेपर में, शोधकर्ताओं ने लिखा है कि नर चूहे, खासकर जो वर्जिन होते हैं, वे अपनी अनुवांशिक फिटनेस को आगे बढ़ाने के लिए शिशु हत्या जैसी आक्रामकता (Infanticidal aggression) में शामिल होने के लिए जाने जाते हैं. इन संभावित शिकारियों से अपने बच्चों को बचाने के लिए गर्भवती और स्तनपान कराने वाली चुहियां अपने शरीर से रासायनिक उत्सर्जन करती हैं. इसके जरिए वे चूहों को खुद से दूर रहने का संदेश देती हैं.

