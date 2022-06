चीन बना रहा है अपना स्पेस स्टेशन, काम पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजे 3 एस्ट्रोनॉट्स

चीन (China) अपना स्पेस स्टेशन (Space station) बना रहा है, जो फिलहाल अधूरा है. रविवार को चीन ने तीन एस्ट्रोनॉट्स को इस काम को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा है. यहां वे काम करेंगे और छह महीने तक रहेंगे, क्योंकि स्पेस स्टेशन अब एडवांस स्टेज में पहुंच गया है.

शेनझोउ-14 अंतरिक्ष यान (Shenzhou-14 spacecraft) को ले जाने वाला एक लॉन्ग मार्च-2 एफ रॉकेट (Long March-2F rocket) रविवार को स्थानीय समयानुसार सुबह 10:44 बजे गांसु के उत्तर-पश्चिमी प्रांत में जिउक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर (Jiuquan Satellite Launch Centre) से छोड़ा गया. Shenzhou को चीनी भाषा में डिवाइन वेसल (Divine Vessel) कहा जाता है.

इस मिशन के कमांडर हैं चेन डोंग (Chen Dong), जिनके साथ लियू यांग (Liu Yang) और कैयी ज़ुज़े (Cai Xuzhe) भी हैं. ये तीनों तियान्हे (Tianhe) पर छह महीने बिताएंगे. 43 साल के चेन, 2016 में शेनझोउ 11 मिशन पर गए थे, यह उनका दूसरा मिशन है और कमांडर के तौर पर पहला. 43 साल की लियू, 2012 में शेनझोउ 9 में अंतरिक्ष में जाने वाली चीन की पहली महिला बनी थीं, ये उनकी दूसरी यात्रा है. जबकि, 46 साल के कैयी, पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे हैं.

2021 में बनना शुरू हुआ था स्पेस स्टेशन

Shenzhou-14 चालक दल के चार मिशनों में से तीसरा और कुल 11 मिशनों में से सातवां मिशन है. इनकी मदद से इस साल के अंत तक अंतरिक्ष स्टेशन का काम पूरा कर लिया जाएगा. चीन ने अप्रैल 2021 में तियान्हे (Tianhe) के प्रक्षेपण के साथ, अपने तीन-मॉड्यूल वाले स्पेस स्टेशन का निर्माण करना शुरू किया था. तियान्हे का आकार एक बस से छोड़ा बड़ा है. इसकी लंबाई 16.6 मीटर है. T-आकार का स्पेस स्टेशन पूरा हो जाने के बाद, तियान्हे अंतरिक्ष यात्रियों के रहने के लिए क्वार्टर बनाएगा.

