30 जून को ISRO लॉन्च कर सकती है PSLV-C53 रॉकेट! भेजेगी इन देशों के सैटेलाइट्स

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने इस साल फरवरी में मिशन पोलर सैटेलाइट PSLV-C52 को लॉन्च किया था. अब PSLV-C53 के लॉन्च होने की संभावित तारीख सामने आई है. इसरो के उच्च पदस्थ सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार PSLV-C53 मिशन को 30 जून 2022 को शाम 5:30 बजे से 9:30 बजे के बीच लॉन्च किया जा सकता है. इस मिशन के तहत सिंगापुर, अमेरिका और कोरिया के छोटे सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा. हालांकि, इसरो की तरफ से आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं की गई है.

C51 के बाद यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NewSpace India Limited- NSIL) का दूसरा मिशन होगा. न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक पब्लिक सेक्टर है. यह भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की कॉमर्शियल शाखा है. इसकी स्थापना 6 मार्च 2019 को की गई थी. इसरो ने फरवरी में PSLV-C52 मिशन के तहत 3 सैटेलाइट लॉन्च किए थे. इसमें से एक EOS-04 रडार इमेजिंग था, जिसे कृषि, वानिकी और वृक्षारोपण, मिट्टी की नमी, जल विज्ञान और बाढ़ और मौसम की स्थितियों से जुड़े हाई रेज्योल्यूशन फोटोज भेजने के लिए डिज़ाइन किया गया था.

#PSLVC53 mission update



·Tentative launch date: 30 June 2022 at 5:30 PM-9:30 PM IST*



·Payload: Small sats from Singapore, USA and Korea



·This will be 2nd NSIL mission after C51.



·It fourth will be act as PS04OP (Orbital platform). pic.twitter.com/2Jfsox4JBS