नासा के रोवर ने मंगल पर देखीं अजीब स्पाइक्स, जानिए क्या हैं ये

पिछले काफी समय से नासा (Nasa) का क्यूरियोसिटी मार्स रोवर (Curiosity Mars rover) लाल ग्रह की कुछ अनोखी तस्वीरें कैप्चर कर रहा है. इन तस्वीरों से मंगल ग्रह के बारे में नई-नई जानकारियां भी मिलती हैं.

उदाहरण के लिए, पिछले महीने ही रोवर ने मंगल पर एक बेहद अनोखे दरवाजे की तरह दिखने वाली वह चीज़ को कैप्चर किया था, जिसे एलियन के घर का दरवाज़ा कहा गया.

क्यूरियोसिटी रोवर ने एक बार फिर एक अनोखी तस्वीर कैप्चर की है. ये तस्वीर है दो प्राचीन स्पाइक्स की, जो सीमेंटेड दिखाई देती हैं. ये स्पाइक्स प्राचीन पेड़ों के डरावने अवशेषों की तरह दिखाई देती हैं.

SETI इंस्टिट्यूट ने इस बारे में लिखा है कि मंगल ग्रह पर गेल क्रेटर (Gale crater) पर एक और चट्टान है. ये स्पाइक सेडिमेंटरी चट्टान में प्राचीन फ्रैक्चर की सीमेंटेड फिलिंग हो सकती हैं. चट्टान का बाकी हिस्सा नरम सामग्री से बना था जो खराब हो चुका है.

क्यूरियोसिटी रोवर ने यह तस्वीर 15 मई को अपने मास्टकैम इंस्ट्रूमेंट (Mastcam instrument) से ली थी. नासा की जेट प्रोपल्शन लैब में, क्यूरियोसिटी टीम ने अभी तक इस अजीब चीज पर कोई टिप्पणी नहीं की है. इसलिए यहकहा नहीं जा सकता कि ये असल में है क्या.

