सौर तूफानों ने बताया कि धरती की असली उम्र कितनी है

अब से करीब 70 करोड़ साल पहले, पृथ्वी (Earth) बनी थी. उसकी सतह के ठंडा होने और जमने के बाद, पृथ्वी पर जीवन फलने-फूलने लगा. सभी अध्ययनों से पता चलता है कि जीवन की उत्पत्ति के लिए पानी ज़रूरी है और हम सब जानते हैं कि पृथ्वी पहले इतनी गर्म थी कि यहां पानी का होना मुश्किल था, लेकिन इसमें एक रहस्य है.

तब सूरज आज की तुलना में रेडियशन का करीब 70% ही उत्सर्जित करता था. इसका मतलब यह है कि तब सूरज ने पृथ्वी को इतना ही गर्म किया था जिससे उसकी सतह पर पानी के रहने की संभावना थी. लेकिन नेचर जियोसाइंस (Nature Geoscience) में प्रकाशित शोध से पता चलता है कि सूरज तब बहुत अधिक सक्रिय रहा होगा. शोध में पृथ्वी पर और उससे आगे, जीवन के लिए ज़रूरी सरल अणुओं के बनने के सिद्धांतों के बारे में बताया गया है.

इतनी शुरुआत में पृथ्वी की सतह पर पानी कैसे मौजूद हो सकता है, इसपर कई सालों से बहस चल रही है. कहा गया है कि प्रारंभिक वातावरण में ज़रूरी ग्रीनहाउस गैसें रही होंगी. यह मानते हुए कि वातावरण में ये गैसें मौजूद थीं, शोधकर्ताओं ने कई कम्प्यूटेशनल मॉडल बनाए, जो यह बताते हैं कि उस समय वायुमंडलीय रसायन विज्ञान (Atmospheric Chemistry) ने जीवन को शुरू करने में कैसे मदद की होगी.

यह पता लगाने के लिए कि शायद ऐसा नहीं था, शोध में एक्सोप्लैनेट-हंटिंग मिशन केप्लर (Exoplanet-Hunting Mission Kepler) के डेटा का इस्तेमाल किया गया, जो अलग-अलग तरह के सितारों की गतिविधि को रिकॉर्ड करता है. वास्तव में, केप्लर द्वारा देखे गए युवा सूरज जैसे सितारों से निकलने वाले सोलर फ्लेयर (Solar Flares) की संख्या और फ्रीक्वेंसी यह दिखाती है कि हमारा नया सूरज पहले की तुलना में बहुत अधिक सक्रिय रहा होगा.

हालांकि, यह अपने वर्तमान स्तर का करीब 70% रेडियशन ही उत्सर्जित करता था, लेकिन सूरज में सोलर फ्लेयर या कोरोनल मास इजेक्शन (CME) की संख्या बहुत ज्यादा और तेज थी. ऐसी घटना के दौरान, सूरज से ऊर्जावान कणों (Energetic particles) के उत्सर्जित होने की संभावना होती है, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र (Magnetic Field) से शक्ति मिलती है.

