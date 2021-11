डबलिन में मछली जैसे कीड़ों का प्रकोप बढ़ा, एक दिन में देती हैं 60 अंडे

आयरलैंड के सबसे बड़े शहर डबलिन में इस समय ऐसे कीड़ों का प्रकोप बढ़ा है जो दिखने में मछली जैसे दिखते हैं. ये कीड़े एक दिन में 60 अंडे देते हैं. यानी इतने और कीड़े कुछ ही दिन में आपके घर में कब्जा कर लेते हैं. डबलिन की पेस्ट कंट्रोल कंपनी रेंटोकिल को बहुत ज्यादा संख्या में लोगों के फोन आ रहे हैं कि उनके घरों में इस मछली जैसे कीड़ों की मात्रा बढ़ती जा रही है.

मछली जैसे इस कीड़े को असल में सिल्वर फिश (Silver Fish) कहते हैं. यह जमीन पर चलने वाला ऐसा कीड़ा है जो फिश कहलाता है लेकिन कभी पानी में नहीं रहता या जाता. ये आमतौर पर आपको पुरानी किताबों या कपड़ों के ढेर में दिख जाएगा. ये आमतौर पर रात में बाहर निकलता है और कपड़ों, पुरानी वस्तुओं और किताबों को खाता है. खासतौर से ये सर्दियों के समय ठंड से बचने के लिए गर्म इलाकों की खोज में घरों में घुस आता है.

क्या होती हैं सिल्वर फिश? (What is Silver Fish?)

घरों में पर्याप्त खाना मिल जाता है. गर्म माहौल मिल जाता है, जिसकी वजह से ये प्रजनन करके अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाते चले जाते हैं. डबलिन में पिछले महीने यानी अक्टूबर में पेस्ट कंट्रोल के जितने भी फोन कॉल्स आए उनमें से 46 फीसदी फोन कॉल्स सिल्वर फिश (Silver Fish) को खत्म करने के लिए थीं. इनकी प्रजनन क्षमता इतनी ज्यादा होती है कि एक मादा हर दिन 60 अंडे दे सकती है. यानी कुछ ही दिनों में सिल्वर फिश की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होती है.

सिल्वर फिश से नुकसान (Loss Due to Silver Fish)

इनके अंडों को खोजना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि ये बारीक दरारों में अपने अंडों को रखती हैं. ये आपके घर की दीवारों के प्लास्टर, पेंटिंग, फोटोग्राफ्स, कागज के दस्तावेज आदि खा जाती हैं. ये इन चीजों से सेल्यूलोज (Cellulose) और स्टार्च लेकर अपना पेट भरती हैं. इसके अलावा ये इंसानी या अन्य जीवों के शरीर से निकली मृत त्वचा और बालों को भी खाती हैं.

