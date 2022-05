Best Way to Flirt: वैज्ञानिक बता रहे हैं फ्लर्टिंग का सबसे बेहतर तरीका

फ्लर्टिंग (Flirting) बहुत ही प्रचलित शब्द है. न सिर्फ ये शब्द बल्कि फ्लर्टिंग खुद भी काफी फेमस हैं. हेल्दी फ्लर्टिंग को तो बुरा भी नहीं माना जाता. आसान शब्दों में समझें तो फ्लर्टिंग को इश्कबाज़ी कह सकते हैं. वैज्ञानिकों ने फ्लर्टिंग के सबसे असरदार तरीके को खोज की है, जो लोगों के काम आ सकता है.

अमेरिका (America) और नॉर्वे (Norway) के शोधकर्ताओं ने मिलकर यह पता लगा लिया है कि फ्लर्टिंग (Flirting) के कौन-कौन से तरीके सबसे ज़्यादा असरदार हैं और क्यों. नॉर्वे में 415 और अमेरिका में 577 पुरुषों और महिलाओं में फ्लर्टिंग करने का एक ही तरीका देखा गया. चाहे किसी को थोड़ी देर की मस्ती चाहिए या लंबा चलने वाला रोमांस, हंसी मज़ाक या ह्यूमर (Humor) को आम तौर पर सबसे प्रभावी रणनीति माना गया.

ऑस्वेगो (Oswego) में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क (State University of New York) से मनोवैज्ञानिक रेबेका बुर्श कहती हैं कि मज़ाकिया होना न केवल प्रभावी है, बल्कि महिलाओं के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वे अपने संभावित साथी को दिखाएं कि वे आपको मजाकिया लगते हैं.

वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो पता चलता है कि नतीजे फ्लर्टिंग के लिए यौन सिद्धांत (Sexual Strategies Theory) का समर्थन करते हैं, जिसके बारे में 1990 के दशक में बताया गया था.

सालों से, इस सिद्धांत पर हुए अध्ययन से पता चलता है कि कम समय के लिए रिलेशनशिप रखने वाली महिलाएं, जब अपनी यौन उपलब्धता के बारे में बताती हैं, तो वे फ्लर्टिंग में सबसे प्रभावी होती हैं. जबकि, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ फ्लर्ट करते समय पुरुष कमिटमेंट और उदारता दिखाते हैं.

इस शोध को इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी (Evolutionary Psychology) में पब्लिश किया गया है. शोध में हिस्सा लेने वाले लोगों को एक प्रश्नावली (Questionnaire) दी गई, जिसमें फ्लर्टिंग से जुड़ी 40 रणनीतियों को लेकर सवाल किए गए थे. इनमें यौन उपलब्धता के संकेत, जैसे करीब होकर चलना या फूल देकर इनवेस्टमेंट और कमिटमेंट दिखाना शामिल था. इस लिस्ट में फ्लर्टिंग के और भी तरीके शामिल थे जैसे- आपसे मदद मांगना और मजाक करना, जिससे आपको हंसी आए.

दोनों संस्कृतियों में, नतीजे आश्चर्यजनक रूप से एक जैसे थे. थोड़े समय के लिए मस्ती चाहने वाली महिलाओं के लिए यौन उपलब्धता के संकेत (Signals of Sexual Availability) मिले, जैसे- सेक्सी कपड़े पहनना, फिज़िकल कॉन्टेक्ट को सबसे प्रभावी माना गया. जबकि, पुरुषों के लिए अंतरंग बातचीत (Intimate Conversation) और साथ में समय बिताना जैसी उदारता और कमिटमेंट का संकेत देने वाली फ्लर्टिंग रणनीति को सबसे प्रभावी माना गया. ये तब था, जब पुरुष लंबा चलने वाला रिलेशनशिप खोज रहे थे.

