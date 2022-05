Alien सभ्यता से जुड़ने में लग सकते हैं 4 लाख साल, वैज्ञानिकों ने किया दावा

एक अकेली बुद्धिमान सभ्यता के रूप में, मनुष्य हमेशा दूसरी बुद्धिमान सभ्यताओं (CETIs) के अस्तित्व के बारे में जानना चाहता है. एलियंस से संपर्क करने के लिए वैज्ञानिक सालों से कोशिश कर रहे हैं. द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल (The Astrophysical Journal) में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है. इसमें बीजिंग की नॉर्मल यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता वेंजी सॉन्ग (Wenjie Song) और हे गाओ (He Gao) ने संचार करने वाली दूसरी बुद्धिमान सभ्यताओं (Communicating Extraterrestrial Intelligent Civilizations- CETIs) की संख्या के हिसाब से संचार का अनुमान लगाया है.

दोनों शोधकर्ताओं ने नौ परिदृश्य बनाए जहां CETIs या तो दुर्लभ थे या सामान्य थे. अगर CETIs दुर्लभ हैं, यानी पूरे मिल्की वे (Milky Way) में 110 के क्रम में, तो एक संचार सभ्यता को दूसरे से संकेत मिलने से पहले 4 लाख साल का इंतजार करना पड़ेगा. अगर स्थिति बहुत अच्छी हो तो पहला संदेश पाने में एक संचार सभ्यता को कम से कम 2,000 साल लगेंगे.

शोधकर्ताओं का कहना है कि हमें संकेत नहीं मिलने की वजह यह हो सकती है कि मानव का जीवन काल संचार करने के समय के हिसाब से कम है. अगर कयामत (Doomsday) वाले तर्क को भी सच मान लिया जाए, तो भी मनुष्यों को खत्म होने से पहले तक बाकी CETIs से कोई संकेत नहीं मिल सकता.

शोधकर्ताओं का कहना है कि अगर कोई हमें खोज रहा होगा, तो उन्हें पृथ्वी के संकेतों के लिए आकाशगंगा के एक बहुत छोटे क्षेत्र में होना होगा. हालांकि टीम का मानना है कि इन संभावनाओं में बहुत अनिश्चितताएं भी हैं, इसलिए एलियंस के साथ जल्द संवाद करने का मौका मिल भी सकता है.

