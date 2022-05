चार दिन बचे हैं आपके पास... धरती की ओर आ रही है कुतुब मीनार से 24 गुना बड़ी आफत

नासा (NASA) के सेंटर फॉर नियर अर्थ ऑब्जेक्ट स्टडीज (Center for Near Earth Object Studies - CNEOS) के मुताबिक, एक विशालकाय क्षुद्रग्रह (Asteroid) 27 मई को पृथ्वी के बेहद करीब से होकर गुजरने वाला है. यह एस्टेरॉयड बुर्ज खलीफा के आकार से करीब दोगुना बड़ा है और कुतुब मीनार से 24 गुना बड़ा.

हालांकि, इसमें डर जैसी कोई बात नहीं है. इस एस्टेरॉयड का नाम 7335 (1989 JA) है, जो पृथ्वी से करीब 40 लाख किलोमीटर दूर होगा. यह दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी से करीब 10 गुना ज्यादा है.

फिर भी, ऐस्टेरॉयड के विशाल आकार (1.8 किमी व्यास) और पृथ्वी से इसकी दूरी को देखते हुए, नासा ने इसे 'संभावित रूप से खतरनाक' की श्रेणी में रखा है. इसका मतलब यह है कि अगर कभी इस एस्टेरॉयड की कक्षा बदलती, तो यह हमारे ग्रह को भारी नुकसान पहुंचा सकता था.

नासा के मुताबिक, 7335 (1989 JA) पृथ्वी के करीब आने वाला सबसे बड़ा एस्टेरॉयड है. वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह एस्टेरॉयड करीब 76,000 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है. 23 जून, 2055 से पहले यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के करीब नहीं आएगा.

