Peru में मिली 'अजीब' कब्र: गले और हाथ बंधे 2300 साल पुराने कंकाल, मानव बलि का सबूत

पेरू में पुरातत्वविदों ने एक प्राचीन मंदिर के पास 2300 साल पुराने 14 से ज्यादा लोगों के कंकाल खोजे, जिनसे मानव बलि के संकेत मिले. ये खोज 2024 में शुरू हुई और 2025 में भी जारी है. कब्रों में कुछ खास और अजीब विशेषताएं हैं, जो इतिहास में असामान्य हैं.

दफनाने की अजीब शैलीः चेहरा जमीन की ओर, हाथ-पैर बंधे

नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सैन मार्कोस के प्रोफेसर हेनरी टैंटालियन के नेतृत्व में खोज कर रही पुरातत्वविदों की टीम ने बताया कि ये कंकाल पुएमापे मंदिर परिसर के पास मिले. इस मंदिर की उम्र करीब 3000 साल है, लेकिन कंकाल 400 से 200 ईसा पूर्व के हैं. टैंटालियन ने बताया कि इन कंकालों को कब्र में अजीब तरीके से रखा गया था. इनके चेहरे जमीन की ओर थे, जो एंडियन प्राचीन इतिहास में असामान्य है.

कई कंकालों की खोपड़ी टूटी हुई थी. कुछ के गले में रस्सियां थीं और हाथ पीछे बंधे थे. इससे लगता है कि ये लोग बलि के शिकार थे. टैंटालियन ने कहा कि इनके साथ कोई भेंट या सामान नहीं था, जो भी असामान्य है. आमतौर पर प्राचीन दफन में सोने-चांदी या बर्तन जैसे सामान मिलते हैं, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं था.

बलि का मकसद: मंदिर को श्रद्धांजलि?

पुएमापे मंदिर उत्तर-पश्चिमी पेरू के ला लिबेर्ताद क्षेत्र में समुद्र तट के पास है, जो माचू पिचू और नाज्का लाइन्स जैसे पुरातात्विक स्थलों में से एक है. मंदिर कपिस्निक संस्कृति का है, जो इंका साम्राज्य से 1000 साल पहले फली-फूली. पुरातत्वविदों का मानना है कि मंदिर को छोड़ दिया गया था, जब ये बलियां दी गईं. टैंटालियन ने कहा कि ये लोग इस प्राचीन पूजा स्थल के लिए बलि के रूप में चढ़ाए गए होंगे.

बलि दिए गए लोग कौन थे?

पुरातत्वविदों को अभी नहीं पता कि ये लोग कौन थे. टैंटालियन ने कहा कि संभवतः ये स्थानीय लोग थे, या फिर पड़ोसी घाटी से लाए गए. उनकी पहचान जानने के लिए DNA टेस्टिंग और अन्य अध्ययन किए जा रहे हैं. मंदिर परिसर में मिले मिट्टी के बर्तन, जानवरों और पौधों के अवशेषों का भी विश्लेषण हो रहा है.

पेरू में मानव बलि का इतिहास

पेरू में मानव बलि का इतिहास पुराना है. कपिस्निक, मोचे, वारि और इंका जैसी संस्कृतियों में ये प्रथा आम थी. पहले भी कई खोजें इसकी पुष्टि करती हैं...

2019: ह्वांचाको में 227 बच्चों के कंकाल मिले, जिन्हें चिमू संस्कृति ने एल नीनो को शांत करने के लिए बलि दी थी.

ह्वांचाको में 227 बच्चों के कंकाल मिले, जिन्हें चिमू संस्कृति ने एल नीनो को शांत करने के लिए बलि दी थी. 2021: काहमरक्विला में 1200 साल पुराना ममी मिला, जिसके हाथ चेहरे पर और रस्सियों से बंधे थे.

काहमरक्विला में 1200 साल पुराना ममी मिला, जिसके हाथ चेहरे पर और रस्सियों से बंधे थे. 2024: ह्वाका काओ वीजो में 1500 साल पुरानी कब्र में दो किशोरों की बलि, जो रिश्तेदारों के साथ दफनाए गए.

ये खोज बताती है कि प्राचीन पेरू में बलि धार्मिक और सामाजिक रीति का हिस्सा थी, खासकर देवताओं को प्रसन्न करने या मृतकों को 'दूसरे संसार' में साथ देने के लिए.

खोज की प्रक्रिया और महत्व

खोज 2024 में शुरू हुई और 2025 में भी जारी रही. यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ फ्लोरिडा ने इस शोध को समर्थन दिया. पुरातत्वविद मिट्टी के बर्तनों, जानवरों और पौधों का अध्ययन कर रहे हैं, ताकि कपिस्निक संस्कृति और उनके रीति-रिवाजों को समझ सकें. यह खोज पेरू के प्राचीन इतिहास और मानव बलि की प्रथाओं को समझने में मदद करेगी.

प्राचीन रहस्यों का खुलासा

पुएमापे मंदिर की यह खोज प्राचीन पेरू की धार्मिक और सांस्कृतिक प्रथाओं को उजागर करती है. कंकालों की अजीब स्थिति, टूटी खोपड़ियां और बंधी रस्सियां मानव बलि की पुष्टि करती हैं. DNA टेस्टिंग से इन लोगों की पहचान और उनके जीवन की कहानी सामने आएगी. यह खोज न केवल इतिहास को समझने में मदद करती है, बल्कि प्राचीन संस्कृतियों के विश्वासों को भी उजागर करती है.

