UFO के 171 नए मामलों के बारे में पेंटागन के पास कोई जवाब नहीं, जारी हुई 2022 की UAP रिपोर्ट

UFO या UAP पर पेंटागन की 2022 की रिपोर्ट आखिरकार रिलाज़ कर दी गई है. यह रिपोर्ट अपने तय वक्त से एक महीना देरी से आई है. 11 पेजों की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि पेंटागन (Pentagon) ने अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स (UFO) या अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनॉमिना (UAP) के कथित रूप से देखे जाने की कुल 510 रिपोर्टों की लिस्ट बनाई है.

इनमें से ज्यादातर मामलों को अमेरिकी सैना के लोगों ने रिपोर्ट किया था. इन मामलों में, 366 के बारे में 2022 में पता लगा था, जबकि बाकी 144 के बारे में ODNI की पहली रिपोर्ट में बताया गया था जिसमें 2004 से 2017 के बीच का UFO डेटा लिया गया था.

171 मामलों का हल नहीं कर पाया पेंटागन

366 नए मामलों में, 195 को कुछ स्पष्टीकरण देकर हल कर लिया गया है. इनमें 26 मामलों में कहा गया कि वह UFO नहीं ड्रोन थे, 163 को 'गुब्बारे या गुब्बारे जैसी चीज़' कहा गया है और 6 को पक्षी या प्लास्टिक की थैलियां बताया गया है.

रिपोर्ट के मुताबिक, विस्तृत आंकड़ों की कमी के कारण 171 मामलों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. पेंटागन ने इन मामलों को 'uncharacterized and unattributed' की श्रेणी में रखा है. इनमें से कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें चीजें असामान्य तरीकों से चल रही थीं, जो अभी जांच के दायरे में हैं.

आपको बता दें कि यह रिपोर्ट नेशनल इंटेलिजेंस के निदेशक के ऑफिस (ODNI) द्वारा पेश की गई. रिपोर्ट को 2022 के राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम (National Defense Authorization Act) द्वारा अनिवार्य माना गया था और इसे ODNI के नेशनल इंटेलिजेंस मैनेजर फॉर एविएशन और हाल ही में बने ऑल-डोमेन एनोमली रेज़ोल्यूशन ऑफिस (AARO) ने बनाया है. इसे बनाने के लिए अलग-अलग खुफिया एजेंसियों और मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑफिस और कई विभागों से इनपुट इकट्ठा किए गए थे.

Aliens का ज़िक्र कहीं नहीं

रिपोर्ट में दर्ज किसी भी मामले में एलियन की संभावना का जिक्र नहीं किया गया है. हालांकि, यह ज़रूर लिखा गया है कि UAP को देखने वाले किसी भी व्यक्ति में स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं दिखाई दिया है. आपको बता दें कि 2022 में जारी की गई एक रिपोर्ट में UFO देखने के बाद कुछ लोगों में रेडिएशन बर्न, ब्रेन डैमेज जैसी परेशानियों का जिक्र किया गया था. हालांकि वे रिपोर्ट 1873 से पहले की हैं और ये पेंटागन की हालिया जांच का हिस्सा नहीं थीं.

Pentagon is struggling to explain more than 170 fresh UFO reports, new document reveals https://t.co/GJ5y5z0dV7