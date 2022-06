Paris में बदलेंगे पार्किंग नियम, पेट्रोल वाले दोपहिया पर लगेगा चार्ज ताकि प्रदूषण का स्तर कम हो

पेट्रोल से बाइक चलाने वाले पेरिस के लोगों को अब पार्किंग के लिए पैसे देने होंगे. ध्वनि और वायु प्रदूषण कम करने के लिए पेरिस के प्रशासन ने यह फैसला लिया है. इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए पार्किंग की सुविधा मुफ्त रहेगी. यह कैंपेन पेरिस की मेयर एन हिडाल्गो ने जनवरी से ही शुरु करने की योजना बनाई थी. लेकिन वो राष्ट्रपति चुनाव में शामिल हो गई थीं, इसलिए इसमें देरी हो गई.

पेरिस के मोबिलिटी चीफ डेविड बेलियार्ड ने कहा कि इससे सार्वजनिक जगहों का सही उपयोग हो पाएगा. प्रदूषण कम होगा. लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स की ओर बढ़ेंगे. पर्यावरण साफ-सुथरा रहेगा. जब भी पार्किंग की बात आती है, तब लोग सारे नियम-कायदे भूल जाते हैं. अपनी बाइक पार्क करने को लेकर झगड़ा तक कर लेते हैं. अभी तक पार्किंग पूरी तरह से मुफ्त है. 1 सितंबर 2022 से यह नियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा.

डेविड ने कहा कि जो भी पेट्रोल वाली बाइक से चलेगा उसे पार्किंग के लिए फीस देनी होगी. हालांकि, डेविड ने पार्किंग की फीस नहीं बताई. लेकिन उन्होंने ये कहा कि कार पार्किंग से बाइक पार्किंग की फीस कम होगी. एक साल पहले सिटी हॉल ने एक बयान देकर कहा था कि नॉन-रेसिडेंट मोटरसाइकिल चलाने वालों को मध्य पेरिस के 11 स्थानों पर हर घंटे के लिए तीन यूरो यानी करीब 250 रुपये चुकाने होंगे. दो यूरो यानी 167 रुपये अन्य इलाकों के लिए. कारों की पार्किंग की कीमत इससे दोगुनी है.

