अमेरिका में रहते थे शुतुरमुर्ग जैसे डायनासोर, वजन 800 किलो से भी ज्यादा

आपने कई तरह के डायनासोर के बारे में सुना होगा. लेकिन ये शुतुरमुर्ग जैसे दिखने वाले डायनासोर ज़रा अलग हैं. नए शोध से पता चला है कि उत्तरी अमेरिका कभी ऑर्निथोमिमोसॉरस (ornithomimosaurs) नाम के विशाल शुतुरमुर्ग जैसे डायनासोर का घर था. इनमें से कुछ जो सबसे बड़े आकार के डायनासोर थे, वे अभी के मिसिसिपी में रहा करते थे.

प्लसवन (PLOS ONE) में प्रकाशित हुए शोध के मुताबिक, इन डायनासोर का वजन करीब 800 किलो था. ये पक्षियों की नकल करते थे और इनकी गर्दन लंबी होती थी. इनका सिर छोटा होता था. गर्दन के साथ-साथ इनके हाथ-पैर भी काफी लंबे थे. इनका शरीर गोल था.

वैज्ञानिकों का कहना है कि ये करीब 8.5 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस काल के दौरान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे. यह जगह समुद्र द्वारा दो भूभागों में विभाजित हो गई थी.

डायनासॉर के इन नमूनों का अध्ययन नॉर्थ कैरोलीना म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल साइंसेस के चिनजोरिग सोग्टबाटर (Chinzorig Tsogtbaatar) की रिसर्च टीम ने किया. उन्हें मिसिसिपी के सैंटोनियन यूटाव फॉर्मेशन से लिया गया था और मॉर्फोलॉजिकल और हिस्टॉरिकल जांच के अधीन था.

इस शोध के नतीजों में दो अलग-अलग आकार के डायनासोर होने की बात कही गई है, जिसमें एक सबसे बडा ऑर्निथोमिमोसॉरियन था. जीवाश्म हड्डियों के अंदर के ग्रोथ पैटर्न की तुलना करके, वैज्ञानिकों को अलग-अलग आकार के दो तरह के ऑर्निथोमिमोसॉरस का पता लगा. अमुमान है कि दोनों में से बड़े का वजन 800 किलो से ज्यादा रहा होगा.

