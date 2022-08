10 करोड़ साल पहले रहते थे दो पैर वाले डायनासोर, अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने की खोज

जीवाश्म विज्ञानियों ने हाल ही में दक्षिणी अर्जेंटीना (southern Argentina) में एक नए डायनासोर का पता लगया है. यह दो पैर वाला डायनासोर था जो करीब 10 करोड़ साल पहले पाया जाता था.

वैज्ञानिकों का कहना है कि क्रिटेशियस पीरियड के इस डायनासोर का नाम जकापिल कनियुकुरा (Jakapil kaniukura) है. इसकी गर्दन और पूंछ के आस-पास, बोनी डिस्क के आकार की पंक्तियां थीं. यह इस डायनासोर के लिए कवच की तरह काम करती थीं, जिनकी वजह से यह सुरक्षित रहता था. वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस डायनासोर की लंबाई करीब 5 फीट थी और वजन 4-7 किलो था.

पिछले एक दशक में, इस डायनासोर के जीवाश्म रियो नीग्रो प्रांत के ला बुइट्रेरा पैलियोन्टोलॉजिकल ज़ोन (La Buitrera paleontological zone) में पेटागोनिया में एक डैम के पास से पाए गए थे. साइंटिफिक रिपोर्ट्स (Scientific Reports) जर्नल में प्रकाशित एक शोध में वैज्ञानिकों ने जकापिल डायनासोर के बारे में बताया है.

वैज्ञानिकों का कहना है कि यह डायनासोर, थायरोफोरन डायनासोर ग्रुप का हिस्सा है, जिसमें स्टेगोसॉरस भी शामिल हैं, जो अपनी बोनी बैक प्लेट्स और नुकीली पूंछ के लिए जाने जाते हैं.

Argentinean scientists presented a primitive armored, two-legged South American dinosaur that lived in Patagonia around 100 million years ago. More here https://t.co/0RdRk1hTYd pic.twitter.com/K5Tj9xcT8m