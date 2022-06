सबसे बड़े मांसाहारी डायनासोर के जीवाश्म मिले, लंबाई 33 फीट से भी ज्यादा

इंग्लैंड (England) के आइल ऑफ वाइट (Isle of Wight) पर एक समुद्र तट पर चट्टानों में मांसाहारी डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं. इस डायनासोर को यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर कहा जा रहा है. इस डायनासोर को सबसे बड़ी मांसाहारी डायनासोर प्रजातियों में से संबंधित बताया जा रहा है.

जीवाश्म विज्ञानियों को हाल ही में डायनासोर के कंकाल के कुछ हिस्से मिले हैं. ये डायनासोर करीब 12.5 करोड़ साल पहले क्रेटेशियस काल (Cretaceous Period) के दौरान रहते थे. इन जीवाश्मों में पीठ, कूल्हे और पूंछ की हड्डियां, पैरों के हिस्से तो मिले हैं, लेकिन खोपड़ी या दांत नहीं मिले. इन अवशेषों के आधार पर, वैज्ञानिकों का अनुमान है कि डायनासोर 33 फीट से ज्यादा लंबा था.

यूरोप का सबसे बड़ा जीव हो सकता है

साउथेम्प्टन यूनिवर्सिटी (University of Southampton) में, पेलियोन्टोलॉजी में डॉक्टरेट के छात्र और शोध के मुख्य लेखक क्रिस बार्कर (Chris Barker) का कहना है कि अवशेष के नमूने का आकार बहुत अच्छा है. यह यूरोप का अब तक का सबसे बड़ा जानवर हो सकता है.

पीयरजे लाइफ एंड एनवायरनमेंट (PeerJ Life & Environment) जर्नल में प्रकाशित शोध के मुताबिक, पूंछ कशेरुका (Tail vertebra) के ऊपर छोटे खांचे की एक सीरीज़ के आधार पर यह माना जा रहा है कि यह स्पिनोसॉरस (Spinosaurus) नामक डायनासोर के ग्रुप से हो सकता है. स्पिनोसॉरस करीब 9.5 करोड़ साल पहले रहा करते थे और इनकी लंबाई करीब 50 फीट होती थी. इन्हें अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर शिकारी माना जाता है.

स्पिनोसॉरस के दांत कोन के आकार के होते थे, जो फिसलन वाले शिकार को पकड़ने के लिए एकदम सही थे. इसके साथ ही इनके हाथ बड़े पंजे बेहद मजबूत थे. ये जलीय शिकार के साथ-साथ दूसरे डायनासोर को भी खाते थे.

वैज्ञानिकों ने इसे 'व्हाइट रॉक स्पिनोसॉरिड' नाम दिया

वैज्ञानिकों को अभी तक पूरे अवशेष नहीं मिले हैं, इसलिए उन्होंने इस डायनासोर का वैज्ञानिक नाम नहीं दिया है. लेकिन जियोलॉजिकल लेयर जहां इसकी हड्डियां मिली हैं, उसके आधार पर इसे 'व्हाइट रॉक स्पिनोसॉरिड' (White Rock spinosaurid) कहा जा रहा है. वैज्ञानिकों का मानना ​​​​है कि यह पहले से पहचानी गई किसी भी प्रजाति से संबंधित नहीं है.

मांस खाने वाले डायनासोर थेरोपोड (Theropods) समूह के थे. वे दो पैरों पर चलते थे और इनकी खोपड़ी विशाल और दांत बेहद मजबूत होते थे.

Paleontologists on the Isle of Wight, England, have discovered the fossilized bones of what may be the largest meat-eating dinosaur ever found in Europe. More here: https://t.co/TIyhmMiScB pic.twitter.com/iFkb4PeWn6