व्हिस्की की बोतल में मिली सबसे पुरानी चिट्ठी, लिखा था-'हमने पी नहीं है'

हाल ही में स्कॉटलैंड (Scotland) में, 135 साल पुरानी एक चिट्ठी मिली. यह चिट्ठी एक बोतल में बंद थी, जो घर के फर्श के नीचे खोजी गई है. हालांकि इस चिट्ठी में कुछ खास नहीं था, न ही किसी खजाने का जिक्र था, बल्कि इसमें दो विक्टोरियन लोगों ने एक मजेदार संदेश लिखा था.

स्कॉटलैंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ये चिट्ठी व्हिस्की (Whiskey) की एक बोतल में रखी गई थी. हाल ही में, WF वाइटमैन प्लंबिंग कंपनी के मालिक पॉल एलन (Paul Allan) ने एडिनबर्ग के मॉर्निंगसाइड इलाके में, काम के दौरान एक घर से इसे खोजा था.

इस खोज से प्लंबर ऐलन हैरान हुए और तुरंत बोतल लेकर घर की मालकिन एलीध स्टिम्पसन (Eilidh Stimpson) के पास पहुंचे. एलीथ ने सोचा बोतल से चिठ्ठी बच्चों के सामने ही निकाली जाए, जो उस वक्त अपने स्कूल गए हुए थे. जब दोनों बच्चे स्कूल से लौटे, तो बोतल को तोड़कर नोट बाहर निकाला गया.

पेशे से डॉक्टर एलीध स्टिम्पसन का कहना है कि हमने चिमटी और प्लायर की मदद से नोट को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन इससे नोट थोड़ा फटने लगा था. हम नहीं चाहते थे कि इस नोट को और नुकसान पहुंचे, इसलिए अफसोस के साथ हमें बोतल को तोड़ना पड़ा.

उन्होंने चिट्ठी की पुड़िया को खोला और उसे पढ़ा. चिट्ठी में जो कुछ भी लिखा था, वह हाथ से ही लिखा हुआ था. उसमें लिखा था- 'जेम्स रिची और जॉन ग्रिव फ्लोर पर पड़े हैं, लेकिन हमने व्हिस्की नहीं पी. 6 अक्टूबर 1887. जिसे भी ये बोतल मिलेगी, वह यही समझे की हमारी खुशबू ही सड़क पर फैली है.'

एलन का कहना है कि यह बोतल उस कमरे से मिली है, जो घर के बनते वक्त एक नौकरानी का कमरा हुआ करता था. लेकिन किसी को भी चिट्ठी लिखने वालों के बारे में जानकारी नहीं है.

