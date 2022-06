नए मल्टी-प्लैनेट सिस्टम की खोज, धरती जैसे 'दो ग्रह' और मिले

नासा (NASA) के ट्रांज़िटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट (Transiting Exoplanet Survey Satellite- TESS) के जरिए अंतरिक्ष में एक मल्टीप्लैनेट सिस्टम (Multiplanet system) का पता चला है. यह सिस्टम पृथ्वी से केवल 33 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है. इसमें पृथ्वी के आकार के दो ग्रह मौजूद हैं.

इस मल्टीप्लैनेट सिस्टम के केंद्र में एक छोटा और ठंडा एम-ड्वार्फ तारा है, जिसका नाम है HD 260655. MIT के खगोलविदों का कहना है कि इसमें पृथ्वी के आकार के दो ग्रह भी मौजूद हैं. खोजकर्ताओं का कहना है कि यह ग्रह रहने योग्य नहीं हैं, क्योंकि उनकी ऑर्बिट बहुत तंग है, जिससे ग्रहों का तापमान ज्यादा है. ज्यादा तापमान की वजह से सतह पर पानी नहीं है.

पहला ग्रह है HD 260655b जो हर 2.8 दिन में तारे की परिक्रमा करता है. यह पृथ्वी से करीब 1.2 गुना बड़ा है. दूसरा ग्रह जो बाहर की तरफ है वह है HD 260655c. यह हर 5.7 दिन में तारे की परिक्रमा करता है. यह पृथ्वी से 1.5 गुना बड़ा है. इसके अलावा, यह भी पता चला है कि ये दोनों ग्रह चट्टान के समान हैं.

मल्टीप्लैनेट सिस्टम की खोज से वैज्ञानिक खासे उत्साहित हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि इस सिस्टम से पृथ्वी के आस-पास के इलाकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी. कैलिफोर्निया के पासाडेना में अमेरिकन एस्ट्रोनॉमिकल सोसायटी की बैठक में, वैज्ञानिक खोज के नतीजों के बारे में बताएंगे.

