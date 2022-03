क्या मंगल पर जीवन है? जवाब NASA को दीजिए...मिलेगा 23 लाख का ईनाम

मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं. इस बात की खोज बेहद जोर-शोर से कई सालों से चल रही है. दुनिया भर के कई देश और उनके वैज्ञानिक इस काम में लगे हैं. लेकिन अब अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा (NASA) ने आम लोगों के लिए एक प्रतियोगिता रखी है. जिसमें डेटा एनालिसिस करके यह बताना होगा कि मंगल ग्रह पर जीवन था या नहीं. होगा या नहीं. है या नहीं. अगर आप इस काम में सफल होते हैं. आपकी तकनीक नासा को पसंद आती है, तो आपको मिलेंगे 30 हजार डॉलर्स यानी करीब 23 लाख रुपये.

इस प्रतियोगिता को कराने में नासा की मदद कर रहा है क्राउड सोर्सिंग प्लेटफॉर्म हीरोएक्स (HeroX). इस कॉन्टेस्ट में शामिल होने की आखिरी तारीख है 18 अप्रैल 2022. आप अपनी एलिजिबिलिटी यानी अहर्ता को इस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं. साथ ही आप इसकी पूरी जानकारी हीरोएक्स चैलेंज पेज पर जाकर देख सकते हैं.

इस प्रतियोगिता का मकसद है एक ऐसा टूल विकसित करना जो खुद-ब-खुद मंगल पर घूम रहे नासा के पर्सिवरेंस और क्यूरियोसिटी रोवर्स के स्पेक्ट्रोमीटर के डेटा को एनालाइज कर सके. इन दोनों रोवर्स के स्पेक्ट्रोमीटर मंगल ग्रह के पत्थरों और उनके अंदर मौजूद जैविक पदार्थों की जांच करते हैं. उनका डेटा नीचे धरती पर भेजते हैं. अब इन डेटा के एनालिसिस के लिए आपको टूल बनाना है.

Could Mars ever have supported life? This NASA challenge wants your help to find out https://t.co/17UHe8T91K pic.twitter.com/71EeLpNtsR