Commando Kite Arjun: ये है भारतीय सेना का कमांडो चील 'अर्जुन', इसके ताकतवर हमले से नहीं बचेगा दुश्मन का ड्रोन

उत्तराखंड के औली में भारतीय सेना (Indian Army) और अमेरिकी सेना (US Army) एक संयुक्त युद्धाभ्यास कर रहे हैं. इस दौरान भारतीय सेना के पहले चील कमांडो अर्जुन (Commando Kite Arjun) ने एक ड्रोन को मार गिराया. युद्धाभ्यास में सेना ने ऐसी स्थिति पैदा कि जिसमें चील और डॉग्स को दुश्मन के ड्रोन्स को खोजकर उन्हें नष्ट करना था.

डॉग्स ने जैसे ड्रोन्स के उड़ने की आवाज सुनी उसने चील कमांडो अर्जुन की तरफ देख कर भौंकना शुरु कर दिया. अर्जुन ने उड़ान भरी और दुश्मन के ड्रोन को अपने पंजों से मार गिराया. असल में यह एंटी ड्रोन चील है. भारतीय सेना चीलों और कुत्तों को ऐसे मिशनों के लिए प्रशिक्षित कर रही है. ये ट्रेनिंग मेरठ के रीमाउंट वेटरीनरी कोर में जा रही है.

Indian Army kite 'Arjun' trained on preying drones shown in action at Indo-US wargame



Read @ANI Story | https://t.co/23OXhfFnZw#IndianArmy #Drone #YuddhAbhyas #India #USA pic.twitter.com/eUGU9wYwpq