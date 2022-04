CM योगी के बाद अब भारतीय मौसम विभाग का भी ट्विटर अकाउंट हुआ हैक!

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) का ट्विटर हैंडल हैक हो गया है. इस पर द बीन्जड्रॉप डॉट कॉम (thebeanzdrop.com) के नाम से ट्वीट्स पोस्ट हो रहे हैं. जिसमें लिखा है कि बीन्ज ऑफिशियल कलेक्शन के लिए सेलिब्रेट कर रहे हैं. हम सभी NFT ट्रेडर्स के लिए कम्यूनिटी में अगले 2 घंटे के लिए एयरड्रॉप खोल रहे हैं.

समाचार एजेंसी ANI ने इस खबर को लेकर ट्वीट भी किया है, जिसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) के हैक ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट भी है. इसके अलावा मौसम विभाग के ट्विटर हैंडल पर अनजान ट्विटर हैंडल्स को टैग किया गया है. सरकार के अधिकारी और आईटी इंजीनियर्स इस समस्या को निपटाने में लगे हैं.

आपके बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दफ्तर का ट्विटर हैंडल (@CMOfficeUP) हैक हो गया था. हैक करने वाले ने अकाउंट की डीपी भी बदल दी थी. ठीक इसी तरह मौसम विभाग की डीपी में भी कोई तस्वीर नहीं दिख रही है. वह भी पूरी तरह खाली पड़ी है. भारतीय मौसम विभाग की ओर से भी प्रेस रिलीज जारी करके इस बात की पुष्टि की गई है.

In celebration for the reveal of the Beanz Official Collection, we have opened up an airdrop to all active NFT traders in the community for the next 2 hours!



Claim Your Beanz

🔗 https://t.co/t40jmy6f0l



Take the red bean fren 🉐 pic.twitter.com/UDOBxWXfy4