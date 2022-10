ऑस्ट्रेलिया में समुद्र तट पर मिला अजीब अंग, हो सकता है व्हेल मछली का प्राइवेट पार्ट 

ऑस्ट्रेलिया में समुद्र के तट से एक बेहद अजीब सी चीज मिली है. यह टेंटकिल (Tentacle) जैसा मांस का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, जो चिकना है और गुलाबी रंग का है. इसे लेकर फिलहाल अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह किस जानवर के शरीर का हिस्सा हो सकता है.

एक टिकटॉक (TikTok) यूज़र अफरी ग्रेगरी (Afri Gregory) को क्वींसलैंड में टाउन्सविले (Townsville in Queensland) के पास समुद्र के किनारे दिखाई दिया और उन्होंने इसका वीडियो शूट किया. सोशल मीडिया पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि यह व्हेल का प्राइवेट पार्ट हो सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा है.

मैक्वायर यूनिवर्सिटी की प्राणी विज्ञानी वैनेसा पिरोटा (Vanessa Pirotta) का कहना है कि हम वास्तव में नहीं जानते कि यह आधा मीटर टूटे हुए मांस का टुकड़ा आखिर क्या है. उन्होंने कहा कि यह कुछ भी हो सकता है, किसी भी समुद्री जानवर का कोई और हिस्सा, जैसे शार्क का लिवर. लेकिन उन्होंने माना कि इसके आकार और बाकी चीजों को देखकर यही लगता है कि ये व्हेल का प्राइवेट पार्ट है.

दुनिया का सबसे बड़ा जानवर होने के नाते, ब्लू व्हेल (बालेनोप्टेरा मस्कुलस-Balaenoptera musculus) का प्राइवेट पार्ट, स्वाभाविक रूप से जानवरों के साम्राज्य में सबसे विशाल होता है. यह औसतन 2.5 से 3 मीटर तक लंबा हो सकता है. माना जा रहा है कि समुद्र के तट पर मिला यह अंग हंपबैक व्हेल (मेगाप्टेरा नोवाएंग्लिया-Megaptera novaeangliae) का है, क्योंकि फिलहाल क्वींसलैंड के पानी में यह समय इन व्हेल के प्रजनन का है.

शोधकर्ताओं ने लंबे समय तक हंपबैक व्हेल के जननांगों का अध्ययन किया है, ताकि बड़े जानवरों की मेटिंग आदतों के बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके. 1955 में, शोधकर्ताओं ने व्हेल के अंडकोष (Testicles) की जांच की, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकाला गया कि वे सीज़नल ब्रीडर हैं. साथ ही शोधकर्ताओं ने यह भी बताया कि व्हेल के प्राइवेट पार्ट की लंबाई से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि व्हेल यौन रूप से कितना परिपक्व है.

2002 में, शोधकर्ताओं ने 630 हंपबैक व्हेल पॉड्स के जीवन के 121 घंटे फिल्माए थे. इसमें व्हेल इरेक्शन की 13 घटनाओं को कैप्चर किया गया था. इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाकी नर व्हेलों के बीच अपना प्रभुत्व दिखाने के लिए, ज्यादातर व्हेलों ने अपना जननांग बाहर निकाला हुआ था. लेकिन हम्पबैक के दांत नहीं होते, इसलिए कोई प्रतिद्वंद्वी, व्हेल के इरेक्शन को इतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता.

