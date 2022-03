व्हेल का शिकार करने वाला 19वीं सदी का जहाज मेक्सिको की खाड़ी में मिला

19वीं सदी में भी व्हेल मछली का शिकार होता था. क्योंकि मेक्सिको की खाड़ी (Gulf of Mexico) में व्हेल का शिकार करने वाले जहाज के अवशेष मिले हैं. जिसमें वो यंत्र भी मिले है, जिनसे व्हेल मछलियों का शिकार होता था. अमेरिकी वैज्ञानिक संस्था नेशनल ओशिएनिक एंड एटमॉस्फियरिक एडमिनिस्ट्रेशन (NOAA) ने इस जहाज को खोजा है. इस जहाज को समुद्री तूफान ने तोड़कर डूबा दिया था.

NOAA के जहाज ओकियेनोस एक्सप्लोरर ने इस जहाज के अवशेष 25 फरवरी 2022 को मेक्सिको की खाड़ी में 6000 फीट की गहराई में खोजा. नोआ के साइंटिस्ट ने रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल (ROV) भेजकर इस जहाज के अवशेष की तस्वीरें ली. इस जहाज को पहले भी खोजने की कोशिश की गई थी. साल 2011 और 2017 में यह प्रयास किए गए थे. लेकिन प्रयास सफल नहीं हो पाया था. बाद में सैटेलाइट कम्यूनिकेशन के जरिए समुद्र में इसे खोजा गया.

इसके बाद इस बात की पुष्टि की गई कि यह जहाज कौन सा है और यह कब डूबा था. इस जहाज का नाम तो नहीं पता चला लेकिन यह पता चला कि यह 26 मई 1836 को डूबा था, जब यह स्पर्म व्हेल्स का शिकार करने निकला था. इसका निर्माण 1815 में हुआ था. 20 सालों तक यह 64 फीट लंबा जहाज मेक्सिको की खाड़ी, अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर में व्हेल का शिकार करता था.

