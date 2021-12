थिंक टैंक का दावा- भारत में तेजी से बढ़ेगी लोकेशन आधारित सेवाओं की इंडस्ट्री

टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है. जिस चीज के लिए पहले आपको कई किलोमीटर दूर जाना होता था, आज वो एक बटन के क्लिक पर आपके घर आ रही है. इसकी सबसे बड़ी वजह है जियोस्पेशियल तकनीक (Geospatial Technology). आप घर बैठे कैब बुला लेते हैं. खाना ऑर्डर कर देते हैं. कपड़े खरीद लेते हैं. कभी सोचा है कि वो आपके घर तक कैसे आता है...ये सब संभव है जियोस्पेशियल तकनीक की बदौलत. भारत में कुछ साल पहले तक इस इंडस्ट्री पर चर्चा भी नहीं होती थी. इसका बाजार भी कम था. लेकिन पिछले चार-पांच सालों में यह काफी तेजी से बढ़ा है. साल 2025 तक इस बाजार में 12.8 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. यानी करीब 63 हजार करोड़ रुपयों की.

देश-दुनिया का नक्शा बदल देगी जियोस्पेशियल इंडस्ट्रीः डॉ. किरण कुमार

हैदराबाद में हो चल रहे जियोस्मार्ट इंडिया 2021 (GeoSmart India-2021) पूर्व इसरो प्रमुख डॉ. किरण कुमार ने कहा कि जियोस्पेशियल इंडस्ट्री अगले कुछ सालों में दुनिया ही नहीं देश में भी बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगी. भारत में इस तकनीक को लेकर जिस तरह से काम चल रहा है, उससे कई तरह का आधुनिक बदलाव होंगे. साथ ही पर्यावरण को बचाने पर भी ध्यान दिया जा सकेगा. हम इन तकनीकों का उपयोग करके अपनी प्राकृतिक संसाधनों, इंसानों, पर्यावरण और जीवों को बचा सकते हैं. जियोस्पेशियल इंडस्ट्री की मदद से सेवाएं, कृषि, मौसम, रक्षा, ढांचागत विकास की गुणवत्ता बढ़ेगी. समय की बचत होगी. सटीक स्तर का सर्वे होगा तो काम आसान होगा.

भारत अगले साल तीन जियोस्पेशियल नीतियां लागू करेगाः अमित खरे

इस मौके पर मौजूद प्रधानमंत्री के सलाहकार अमित खरे ने कहा कि जियोस्पेशियल इंडस्ट्री ने भारत में इतने सकारात्मक बदलाव किए हैं जो सराहनीय है. सबसे बड़ा उदाहरण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की स्वामित्व योजना. जिसमें जियोस्पेशियल तकनीकों की मदद से गांव-गांव की जमीनों का नक्शा बनाकर उसके असली मालिक को उसका टाइटल दिया जा रहा है. इसमें मदद कौन कर रहा है...हमारी जियोस्पेशियल इंडस्ट्री. कोरोना काल में जियोस्पेशियल तकनीक की वजह से ही कोरोना वैक्सीनेशन का मिशन पूरा हो पाया है. सही समय पर लोगों के पास तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच पाई है. भारत सरकार साल 2022 तक तीन जियोस्पेशियल पॉलिसी लागू करेगी. अभी इनका ड्राफ्ट तैयार हो रहा है. अमित खरे ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि एक साल के अंदर यह इंडस्ट्री दोगुना विकास करेगी.

Hear the vision & thoughts of @agendra, Managing Director, Esri India at plenary session titled “Advancing the role of #Geospatial Knowledge in Indian Economy” on 7th December 2021 at Geosmart India.

Mark the Date & Stay Tuned!#IndianEconomy #GDP #GeospatialKnowledge pic.twitter.com/Xwwh4YyJ0E