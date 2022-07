Fish Rain In Telangana: तेलंगाना में आसमान से हुई मछलियों की बारिश, बेहद दुर्लभ घटना

तेलंगाना के जगतियल कस्बे में बारिश के दौरान आसमान से मछलियों की भी वर्षा हुई है. सड़कों, घरों, छतों और गलियों में आसमान से मछलियां गिरी हैं. मछली की बारिश के वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं. आसमान से जीवों का गिरना एक बेहद दुर्लभ प्राकृतिक प्रक्रिया है. तेलंगाना में इस तरह की घटना संभवतः पहली बार दर्ज की गई है.

जगतियल कस्बे के साई नगर इलाके के लोगों के लिए यह घटना हैरान करने वाली थी. ये घटना तभी होती है जब छोटे जलीय जीव जैसे मेंढक, केकड़े और मछलियां वाटर स्पाउट्स (Water Spouts) में फंसकर आसमान की ओर चली जाती है, फिर उसके खत्म होने पर जमीन पर गिरती हैं. वाटर स्पाउट्स तब बनते हैं जब हवा पानी के ऊपर टॉरनैडो बनाता है. इन्हें आमतौर पर जल बवंडर कहा जाता है.

