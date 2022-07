James Webb ने अंतरिक्ष में खोजे पहाड़ और घाटियां, इतनी स्पष्ट तस्वीर पहली बार

जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोप (James Webb Space Telescope - JSWT) ने अपनी आंखें खोलते ही अंतरिक्ष के ऐसे नजारे दिखाने शुरू कर दिए हैं, जो पहले कभी इतनी स्पष्टता के साथ नहीं देखे गए. अंतरिक्ष की फोटो के बाद अब जेम्स वेब टेलिस्कोप ने ऐसी तस्वीर जारी की है, जो अद्भुत है. इसमें अंतरिक्ष के तारे बेहद चमकते हुए दिख रहे हैं. इनके साथ दिख रहा है भूरे-लाल-पीले रंग के बादलों का पहाड़ और घाटियां.

ये नजारा है कैरीना नेबुला (Carina Nebula) का. जहां पर एक तारे का जन्म हो रहा है. पहले भी इसकी तस्वीर मिली थी लेकिन इतनी साफ-सुथरी तस्वीर पहली बार मिली है, जिसमें हर तारे की डिटेल साफ-साफ दिख रही है. इन भूरे रंग के बादलों के उसपार भी जेम्स वेब का कैमरा देख सकता है. आमतौर पर किसी तारे के निर्माण से संबंधित हिस्सों की तस्वीरें नहीं मिल पाती लेकिन जेम्स वेब के संवेदनशील पेलोड्स बेहद बारीक वस्तुओं की भी तस्वीर ले लेता है.

जेम्स वेब की इस नई तस्वीर में कॉस्मिक माउंटेंस (Cosmic Mountains) और कॉस्मिक वैलीज़ (Cosmic Valleys) दिख रहे हैं. कैरीना नेबुला के जिस इलाके में नए तारे का निर्माण हो रहा है, उसे NGC 3324 नाम दिया गया है. वैज्ञानिक इसे कॉस्मिक क्लिफ (Cosmic Cliffs) नाम दे रहे हैं. इस तस्वीर को थ्री-डायमेंशनल फॉरमैट में निकाला गया है. इसमें सबसे ऊंचा पहाड़ 7 प्रकाश वर्ष ऊंचा है. इनके अंदर दिख रही गुफाओं में इतना ज्यादा अल्ट्रवॉयलेट रेडिएशन और अंतरिक्षीय हवाएं चल रही हैं, जो किसी भी वस्तु को बर्बाद कर सकती हैं.

NASA officials drew back the curtain to a display of luminous images captured by the James Webb Space Telescope, the largest and most powerful observatory ever launched to space https://t.co/yjT2X4svqj pic.twitter.com/pfMPrfgYFR