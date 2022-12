पहली बार किसी स्तनधारी जीव को डायनासोर ने कब खाया था, वैज्ञानिकों ने खोज निकाला 

आपने फिल्मों में तो डायनासोर को कई जानवरों को खाते देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में डायनासोर ने पहली बार किस स्तनधारी जीव को खाया था, और कब खाया था? वैज्ञानिकों का मानना है कि उन्होंने डायनासोर द्वारा खाए गए पहले स्तनधारी जीव का पता लगा लिया है.

हालांकि, 12 करोड़ साल पहले के ये जीवाश्म मानव के पूर्वज नहीं, बल्कि ये किसी जानवर के पैर हैं जिन्हें एक छोटे पंख वाले डायनासोर के रिबकेज के अंदर पाया गया है, जिसे माइक्रोरैप्टर (Microraptor) के रूप में जाना जाता है. जीवाश्म विज्ञानियों (Palaeontologists) का कहना है कि जर्नल ऑफ वर्टेब्रेट पेलियोन्टोलॉजी (Journal of Vertebrate Paleontology) में प्रकाशित उनके नतीजे, डायनासोर द्वारा खाए गए स्तनपायी का पहला रिकॉर्ड है.

शोध के मुख्य लेखक और लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के डॉ डेविड होन (Dr David Hone), का कहना है कि डायनासोर के अंदर भोजन मिलना बहुत दुर्लभ है, इसलिए हर उदाहरण वास्तव में बहुत अहम है, क्योंकि यह इस बात का सबूत है कि वे क्या खाते थे. हालांकि, यह स्तनपायी अंसानों का पूर्वज नहीं होगा, बल्कि ये हमारे कोई प्राचीन रिश्तेदार हो सकता है जो भूखे डायनासोर का शिकार बना होगा.

माइक्रोरैप्टर 12.5 करोड़ और 11.3 करोड़ साल पहले चीन के प्राचीन जंगलों में रहते थे, जो अब चीन है. यह अपने दो पैरों पर चलता था, विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी कुछ प्रजातियां उड़ने में सक्षम हो सकती हैं. वे कौवे या छोटी बिल्लियों के आकार के थे. ये छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर चले जाते थे.

Scientists claim first discovery of mammal eaten by dinosaur https://t.co/ulkJ2IE1Ck