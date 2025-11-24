अमेरिका में पहली बार इस वायरस से इंसान की मौत, जानवरों से फैला था संक्रमण

अमेरिका के वॉशिंगटन एक दुखद खबर आई है. यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. ये व्यक्ति H5N5 बर्ड फ्लू वायरस से बीमार थे. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. यह इस साल अमेरिका में बर्ड फ्लू से जुड़ी दूसरी मौत है. लेकिन अच्छी बात यह है कि आम लोगों के लिए खतरा अभी भी बहुत कम है.

क्या हुआ था इस व्यक्ति के साथ?

यह व्यक्ति ग्रेज हार्बर काउंटी (सीएटल से करीब 125 किलोमीटर दूर) का रहने वाला था.

वह एक वृद्ध व्यक्ति था, जिसे पहले से कई बीमारियां (अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस) थीं.

महीने की शुरुआत से ही वह अस्पताल में भर्ती था और इलाज चल रहा था.

वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी की जांच में पाया गया कि उसे H5N5 एवियन इन्फ्लुएंजा हुआ था.

अमेरिका के सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने भी इसकी पुष्टि की.

मरीज के घर पर घरेलू पक्षियों का झुंड था, जिसमें मुर्गियां और अन्य पक्षी थे. अधिकारियों को लगता है कि संक्रमण इन्हीं से फैला.

उनके झुंड के आसपास वायरस के निशान मिले हैं. जंगली पक्षियों से भी संपर्क हो सकता है.

H5N5 बर्ड फ्लू क्या है?

बर्ड फ्लू एक वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को होता है. H5N5 एक नया प्रकार है, जो पहले सिर्फ जानवरों में पाया गया था. इंसानों में यह पहली बार सामने आया है. यह H5N1 से थोड़ा अलग है – H5N1 इस साल अमेरिका में 70 से ज्यादा इंसानी मामलों का कारण बना था. लेकिन H5N5 इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं लगता.

खतरा कितना है? कोई घबराहट नहीं

राज्य स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम है. मरीज के संपर्क में आए किसी अन्य व्यक्ति को यह बीमारी नहीं हुई. सबकी जांच हो चुकी है. इंसान से इंसान में फैलने का कोई सबूत नहीं मिला. CDC ने भी पुष्टि की कि यह मामला आम लोगों के लिए चिंता की बात नहीं है. हालांकि, जो लोग पक्षियों या पशुओं के करीब काम करते हैं, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए.

इस साल अमेरिका में 70 से ज्यादा बर्ड फ्लू के इंसानी मामले दर्ज हुए हैं (ज्यादातर H5N1 से).

जनवरी में लुइसियाना में एक व्यक्ति की H5N1 से मौत हुई थी – यह इस साल की पहली मौत थी.

दुनिया भर में 2003 से अब तक 25 देशों में 1,000 से ज्यादा मामले हुए हैं (सभी प्रकार के बर्ड फ्लू के).

ज्यादातर मामले हल्के होते हैं – लक्षण जैसे आंखों में लालिमा, बुखार, सांस लेने में तकलीफ.

लेकिन कमजोर इम्यून सिस्टम वाले लोगों (जैसे बुजुर्ग या बीमार) के लिए गंभीर हो सकता है.

कैसे बचें? कुछ आसान टिप्स

बीमार या मरी हुईं जंगली चिड़ियों से दूर रहें. अगर देखें तो वन्यजीव विभाग को बताएं.

कच्चा या अधपका दूध, चीज या मांस न खाएं. पालतू जानवरों को भी न दें.

पक्षियों के झुंड के पास काम करने वाले लोग फ्लू वैक्सीन लें.

हाथ अच्छे से धोएं, मास्क पहनें अगर जरूरी हो.

आगे क्या होगा?

स्वास्थ्य अधिकारी मरीज के संपर्क वालों की निगरानी कर रहे हैं. यह मामला वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वायरस के बारे में नई जानकारी मिलेगी. लेकिन अभी कोई महामारी का खतरा नहीं है.

