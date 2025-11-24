अमेरिका में पहली बार इस वायरस से इंसान की मौत, जानवरों से फैला था संक्रमण

अमेरिका के वॉशिंगटन एक दुखद खबर आई है. यहां एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई. ये व्यक्ति H5N5 बर्ड फ्लू वायरस से बीमार थे. राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी. यह इस साल अमेरिका में बर्ड फ्लू से जुड़ी दूसरी मौत है. लेकिन अच्छी बात यह है कि आम लोगों के लिए खतरा अभी भी बहुत कम है.
बर्ड फ्लू एक वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों को होता है. H5N5 एक नया प्रकार है, जो पहले सिर्फ जानवरों में पाया गया था. इंसानों में यह पहली बार सामने आया है. यह H5N1 से थोड़ा अलग है – H5N1 इस साल अमेरिका में 70 से ज्यादा इंसानी मामलों का कारण बना था. लेकिन H5N5 इंसानों के लिए ज्यादा खतरनाक नहीं लगता.
राज्य स्वास्थ्य विभाग ने साफ कहा कि सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम है. मरीज के संपर्क में आए किसी अन्य व्यक्ति को यह बीमारी नहीं हुई. सबकी जांच हो चुकी है. इंसान से इंसान में फैलने का कोई सबूत नहीं मिला. CDC ने भी पुष्टि की कि यह मामला आम लोगों के लिए चिंता की बात नहीं है. हालांकि, जो लोग पक्षियों या पशुओं के करीब काम करते हैं, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए.
यह भी पढ़ें: अमेजन नदी में छोड़े गए लाखों 'विशाल' कछुए... रंग लाई 30 साल की कोशिश
बीमार या मरी हुईं जंगली चिड़ियों से दूर रहें. अगर देखें तो वन्यजीव विभाग को बताएं.
कच्चा या अधपका दूध, चीज या मांस न खाएं. पालतू जानवरों को भी न दें.
पक्षियों के झुंड के पास काम करने वाले लोग फ्लू वैक्सीन लें.
हाथ अच्छे से धोएं, मास्क पहनें अगर जरूरी हो.
स्वास्थ्य अधिकारी मरीज के संपर्क वालों की निगरानी कर रहे हैं. यह मामला वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे वायरस के बारे में नई जानकारी मिलेगी. लेकिन अभी कोई महामारी का खतरा नहीं है.