अमेरिका में तेजी से फैल रही खतरनाक 'किसिंग बग' बीमारी, CDC की वॉर्निंग

अमेरिका में एक नई बीमारी तेजी से फैल रही है. इसका नाम किसिंग बग रोग. CDC की 2025 की रिपोर्ट बताती है कि यह बीमारी 32 राज्यों में फैल चुकी है. 3 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं. ग्लोबल वॉर्मिंग और कम जागरूकता के कारण यह रोग बढ़ रहा है.

ये ट्रायटोमाइन कीड़ा जिसके अंदर पाया जाने वाला पैरासाइट इंसान को बीमार करता है. (File Photo: Wiki-Robert Webster)
अमेरिका में एक खतरनाक बीमारी तेजी से फैल रही है. इसे चागस रोग या 'किसिंग बग' डिजीस कहा जाता है. सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन (CDC) ने चेतावनी दी है कि यह बीमारी अब 32 अमेरिकी राज्यों में पहुंच चुकी है. लाखों लोग बिना जाने इस बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं. यह रोग ट्रायटोमाइन कीड़े के काटने से फैलती है. इसे ही किसिंग बग कहा जाता है. 

चागस रोग क्या है?

चागस रोग एक परजीवी यानी पैरासाइट (ट्रायपैनोसोमा क्रूज़ी) के कारण होने वाली बीमारी है, जो किसिंग बग नामक कीड़े के मल के जरिए इंसानों और जानवरों में फैलता है. इस कीट को 'किसिंग बग' इसलिए कहा जाता है, क्योंकि यह अक्सर चेहरे, खासकर होंठों या आंखों के पास काटता है. यह कीड़ा रात में सक्रिय होता है और खून चूसता है.

काटने के बाद यह अपने मल को त्वचा पर छोड़ देता है. अगर यह मल आंखों, मुंह या किसी घाव में चला जाए, तो पैरासाइट शरीर में प्रवेश कर जाता है. CDC के अनुसार दुनिया भर में करीब 80 लाख लोग इस रोग से पीड़ित हैं, ज्यादातर लैटिन अमेरिका में. लेकिन अब यह बीमारी अमेरिका में भी फैल रही है. अमेरिका में 2.8 लाख से 3 लाख लोग इस रोग से संक्रमित हो सकते हैं. ज्यादातर को इसकी जानकारी ही नहीं है.

अमेरिका में चागस रोग का फैलाव

CDC की 2025 की रिपोर्ट इमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज मैगजीन में प्रकाशित हुई है. यह बताती है कि किसिंग बग अमेरिका के 32 राज्यों में पाया गया है. इनमें टेक्सास, कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेनेसी, लुइसियाना, मिसौरी, मिसिसिपी और अरकंसास शामिल हैं. इनमें से 8 राज्यों में इंसानों में स्थानीय स्तर पर यह बीमारी पाई गई है. 

2000 से 2018 के बीच अमेरिका में केवल 29 पुष्ट मामले दर्ज हुए, लेकिन यह संख्या वास्तविकता से बहुत कम हो सकती है. डॉ. जूडिथ करियर (UCLA) कहती हैं कि ज्यादातर लोग इस बीमारी को तब तक नहीं जान पाते, जब तक बहुत देर हो चुकी होती है. इसका कारण यह है कि यह बीमारी कई सालों तक बिना लक्षण रह सकती है.

kissing bug disease us

चागस रोग के लक्षण

चागस रोग के दो चरण होते हैं: तीव्र (एक्यूट) और क्रोनिक (लंबा).

तीव्र चरण (Acute Phase): यह चरण काटने के कुछ हफ्तों या महीनों तक रहता है. इस दौरान कुछ लोगों में लक्षण दिखते हैं, जैसे...

  • आंख की पलक में सूजन (रोमाना साइन)
  • बुखार
  • थकान
  • शरीर में दर्द
  • भूख न लगना
  • दस्त या उल्टी
  • त्वचा पर चकत्ते
  • कई लोगों में कोई लक्षण नहीं दिखते, जिससे बीमारी का पता लगाना मुश्किल हो जाता है.

क्रोनिक चरण (Chronic Phase): यह चरण सालों तक चल सकता है. करीब 20-30% लोगों में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, जैसे...

  • दिल की बीमारियां (हृदय गति में बदलाव, दिल का बढ़ना या हार्ट फेल)
  • पाचन तंत्र की समस्याएं (आंत या गले का बढ़ना)
  • अचानक मृत्यु
  • इस चरण में बीमारी का इलाज मुश्किल होता है।

चागस रोग कैसे फैलता है?

किसिंग बग के अलावा यह रोग कई तरीकों से फैल सकता है...

  • मां से बच्चे में: गर्भवती महिला अपने बच्चे को यह रोग दे सकती है.
  • खून या अंग प्रत्यारोपण: संक्रमित खून या अंग से रोग फैल सकता है.
  • दूषित भोजन: कीट के मल से दूषित भोजन खाने से.
  • प्रयोगशाला दुर्घटना: वैज्ञानिकों को गलती से रोग हो सकता है.

कुत्तों, बिल्लियों और जंगली जानवरों (जैसे रैकून, ओपोसम) में भी यह परजीवी पाया जाता है, जो इसे और फैलाते हैं. टेक्सास में 2013-2015 के बीच 431 कुत्तों, दो बिल्लियों और अन्य जानवरों में चागस रोग पाया गया.

क्यों बढ़ रहा है यह रोग?

  • ग्लोबल वॉर्मिंग: गर्म मौसम के कारण किसिंग बग के रहने की जगह बढ़ रही है. ये कीट अब अमेरिका के उत्तरी हिस्सों में भी दिख रहे हैं.
  • कम जागरूकता: चागस रोग के बारे में डॉक्टरों और आम लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं है, जिससे इसका पता देर से चलता है.
  • कम जांच: अमेरिका में इस बीमारी की नियमित जांच नहीं होती, क्योंकि इसे पहले गैर-स्थानिक माना जाता था.

CDC अब चाहता है कि चागस रोग को अमेरिका में स्थानिक (endemic) घोषित किया जाए ताकि जागरूकता और जांच बढ़े. 

