Corona Variant in Deer: सफेद पूंछ वाले हिरण में मिला कोरोना का नया संक्रामक वैरिएंट

वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस का नया और ज्यादा म्यूटेशन (New & Highly Mutated Version of Coronavirus) वाला वर्जन खोजा है. कोरोना वायरस का यह नया वर्जन हिरणों में साल 2020 से ही म्यूटेट हो रहा है. पल रहा है. कोरोना वायरस के इन नए वर्जन को दक्षिण-पश्चिम ओंटारियो (Southwestern Ontario) के हिरण में खोजा गया है.

इतना ही नहीं, ओंटारियों के एक निवासी में भी वहीं वैरिएंट मिला है, जो हिरणों के अंदर मिला था. नए कोरोना वायरस वैरिएंट से संक्रमित यह व्यक्ति हिरणों के आसपास ही रहता था. यह पहला मामला सामने आया है कि जब हिरण से किसी इंसान को कोरोना वायरस का संक्रमण (deer-to-human transmission) हुआ हो.

दो स्टडीज में खुलासाः हिरणों में तेजी से फैल रहा कोरोना

यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और सनीब्रूक रिसर्च इंस्टीट्यूट की वायरोलॉजिस्ट समीरा मुबारेका ने कहा कि कोरोना वायरस का यह नया वैरिएंट हिरणों में ही पैदा हुआ है. वहीं पर इसने खुद को म्यूटेट किया है. अब यह उस इंसान के शरीर में विकसित हो रहा है, जिसे हिरण से कोरोना का संक्रमण मिला था. अभी तक इसकी रिपोर्ट का पीयर रिव्यू नहीं हुआ है. लेकिन इसे प्रीप्रिंट सर्वर bioRxiv में प्रकाशित किया गया है.

