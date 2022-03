Russia-Ukraine War: यूक्रेन बना रही है IT Army, मंत्री बोले- भर्ती हों डिजिटल एक्सपर्ट

यूक्रेन की सरकार ने साइबर सेना (Cyber Army) यानी आईटी सेना (IT Army) बनाई है. इसके लिए लोगों की जरूरत है. यानी ऐसे लोग जो साइबर-सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हों. साथ ही यूक्रेन की सरकार ने ऐमेच्योर लोगों को भी IT Army ज्वाइन करने की पेशकश की है. ताकि वो रूस के साथ युद्ध कर सकें. इस सेना के लिए भर्तियां (Recruitment) चालू हैं.

यूक्रेन के उप-प्रधानमंत्री और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मिनिस्टर मिखाइलो फेडोरोव (Mykhailo Fedorov) ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी जानकारी दी. उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि हम IT Army बना रहे हैं. हमें डिजिटल टैलेंट की जरूरत है. इसमें भर्ती सभी साइबर एक्सपर्ट जवानों को काम टेलिग्राम पर दिए जाएंगे. हर किसी के लिए काम होगा. हम लगातार साइबर फ्रंट पर रूस का सामना करते रहेंगे.

We are creating an IT army. We need digital talents. All operational tasks will be given here: https://t.co/Ie4ESfxoSn. There will be tasks for everyone. We continue to fight on the cyber front. The first task is on the channel for cyber specialists.