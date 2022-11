30 हजार साल पहले विलुप्त हो चुका सीप कैलिफोर्निया के पास फिर मिला, वैज्ञानिक हैरान

जिस सीप की प्रजाति 30 हजार साल पुराना जीवाश्म माना जाता था, अब वो वापस जिंदा मिला है. पूरी तरह से सेहतमंद है. अमेरिका के दक्षिणी कैलिफोर्निया के तट के पास छोटे, सफेद, पारदर्शी सीप सिमेशियोआ कूकी (Cymatioa cooki) मिला है. ये पानी के अंदर पत्थरों के पीछे छिपे मिले. जबकि इस इलाके में वैज्ञानिक बरसों से पुराने जीवों की खोज और जैविक अध्ययन करते आ रहे हैं. तब भी यह नहीं दिखा था.

सांता बारबरा स्थित यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के मरीन इकोलॉजिस्ट जेफ गोडार्ड और उनकी टीम ने इस सीप को खोजा. अब यही उसकी स्टडी कर रहे हैं. जेफ कहते हैं कि मैं तो हैरान रह गया, उस सीप को जीवित देखकर जिसे 30 हजारों से जीवाश्म मान लिया गया था. खत्म माना जा चुका था. इसकी खोज नवंबर 2018 में ही हो गई थी. लेकिन स्टडी करते-करते इतने साल लग गए. हम पुख्ता करने चाहते थे कि यह विलुप्त प्रजाति जीवित कैसे हो सकती है.

जेफ ने बताया कि हमें जो दो सीप मिले हैं, वो मात्र 10 मिलीमीटर लंबे हैं. लेकिन जब ये तैरना शुरु करते हैं, तब इनका आकार बढ़ जाता है. सफेद-चमकदार खूबसूरत और अपनी खाल से लंबी पूंछ के सहारे तैरने लगते हैं. मैंने इससे पहले इतना सुंदर जीव नहीं देखा. जेफ गोडार्ड ने पहले इनकी तस्वीरें लीं. वीडियो बनाया. उसके बाद इन्हें सांता बारबरा म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मोलस्क क्यूरेटर पॉल वैलेंटिश स्कॉट को भेज दिया.

फोटो से पॉल इस सीप को समझ नहीं पा रहे थे. तब उन्होंने जेफ से कहा कि वो इस जीव का सामने से देखना चाहते हैं. जेफ जब दोबारा गए स्पेसिमेन लेने, तो सीप वहां से गायब थे. इसके बाद महीनों लग गए. जब समुद्र की लहरें कम होती थीं, तब जेफ और उनकी टीम इस सीप की खोज शुरू करती थी. आखिरकार चार सीप मिले. जेफ उन्हें लेकर पॉल के पास गए. पॉल उन जीवों को देखकर हैरान रह गए. क्योंकि ये जीव प्राचीन हैं.

पॉल कहते हैं कि जब उन्हें कोई नई प्रजाति का जीव मिलता है, तब उन्हें 1758 से लेकर अब तक मौजूद सभी वैज्ञानिक दस्तावेजों, रिपोर्ट, किताबों पर नजर दौड़ानी पड़ती है. यह एक बड़ा काम होता है. लेकिन कुछ महीनों की ही मेहनत के बाद हमें इस जीव की एक स्केच मिली, जो 1937 में ड्रॉ की गई थी. इसे लॉस एंजिल्स के पास बाल्डविन हिल्स की स्थानीय महिलाएं समुद्री तट से जमा करती थी. इन्हें एडना कुक (Edna Cook) कहा जाता था. लेकिन कोई जीवित नहीं होते थे. जब आप इनका इतिहास देखोगे तो पता चलेगा कि ये सीप 28 से 30 हजार साल पहले लेट प्लीस्टोसीन में पाए जाते थे.

फिर पॉल ने म्यूजियम से इस प्रजाति के सीप का सबसे पुराना सैंपल मांगा. जब वह मिला तब इससे मैच कर गया. नए जीवों के बारे में पता चल गया. ये नए नहीं प्राचीन सीप हैं, जो 30 हजार साल पहले विलुप्त हो गए थे. अब वापस जिंदा हो गए हैं. अभी तक किसी भी वैज्ञानिक को यह नहीं पता कि इन सीपों को किस तरह का समुद्री वातावरण पसंद है. ये जिंदा जीवाश्म (Living Fossil) हैं. ये इतने सालों से समुद्री हीटवेव, प्रदूषण, तापमान कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं.

'Extinct' Clam From 30,000 Years Ago Turns Up Just Fine in California https://t.co/iVwLrIyX2w