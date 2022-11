धरती से 500 किलोमीटर ऊपर चीनी रॉकेट के हुए 50 टुकड़े, वैज्ञानिक कह रहे हैं रहस्यमयी घटना

चीन लगातार रॉकेट छोड़ रहा है. कभी स्पेस स्टेशन बनाने के लिए, कभी सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए. रॉकेट अंतरिक्ष में अपना काम करके बेपरवाह हो जाते हैं. उन पर चीन का नियंत्रण नहीं रहता. अभी दो दिन पहले यानी 12 नवंबर को धरती से 500 किलोमीटर ऊपर लोअर अर्थ ऑर्बिट (Lower Earth Orbit) में चीन का एक रॉकेट 50 टुकड़ों में बंट गया.

अमेरिकी स्पेस फोर्स ने चीन के लॉन्ग मार्च 6 ए (Long March 6A rocket) के टूटने की पुष्टि की है. रॉकेट के इन टुकड़ों को आप स्पेस जंक (Space Junk) या अंतरिक्ष का कचरा कह सकते हैं और ये कचरा उसी ऊंचाई पर तैर रहा है जहां स्पेसएक्स (SpaceX) स्टारलिंक के कई सैटेलाइट मौजूद हैं और उसके ऊपर अंतरिक्ष स्टेशन है.

कैलिफोर्निया के वैंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस (Vandenberg Space Force Base) में 18वें स्पेस डिफेंस स्क्वाड्रन ने ट्विटर पर इसकी जानकारी दी. लॉन्ग मार्च 6A रॉकेट शुक्रवार को युनहाई-3 (Yunhai-3) अर्थ ऑब्ज़र्विंग रिसर्च सैटेलाइट लेकर अंतरिक्ष गया था.

खगोलविद सीस बासा (Cees Bassa) ने ट्वीट किया कि लगता है कि रॉकेट बॉडी युनहाई-3 पेलोड भेजने के तुरंत बाद फेल हो गई, क्योंकि लॉन्च के बाद के घंटों में अमेरिका के ऊपर, लगातार 2 बार रॉकेट से ईंधन का रिसाव देखा गया था. सीस बासा ने कई टुकड़ों को देखा था. सभी टुकड़े तेजी से बिखर रहे थे, जो बहुत अलग तरह के फ्लैश पैटर्न दे रहे थे.

This evening I observed 43(!!) pieces of debris of the CZ-6A rocket that broke up in space after being launched 2 days ago. All pieces were tumbling fast, giving very distinct flash patterns. @18thSDS will have a challenge tracking and determining orbits for all these. pic.twitter.com/HJCcwsyn1i