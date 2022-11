अरबों साल पहले मंगल ग्रह पर था विशाल महासागर, वैज्ञानिकों को मिले सबूत

मंगल (Mars) को आज भले ही सूखा और धूल भरा ग्रह माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों ने सबूत दिए हैं कि करीब 350 करोड़ साल पहले लाल ग्रह की सतह पर एक विशाल महासागर मौजूद था, जो शायद सैकड़ों हजारों वर्ग किलोमीटर तक फैला था.

यह सबूत शोरलाइन टोपोग्राफी (Shoreline topography) के रूप में सामने आए हैं, जिसे मंगल ग्रह की सतह की कई सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए पहचाना गया है. इन तस्वीरों को थोड़े अलग एंगल से खींचकर एक रिलीफ मैप बनाया जा सकता है.

जर्नल ऑफ जियोफिजिकल रिसर्च: प्लैनेट्स (Journal of Geophysical Research: Planets) में प्रकाशित शोध के मुताबिक, शोधकर्ताओं ने 6,500 किलोमीटर से ज्यादा फ़्लूवियल रिज (Fluvial ridges) का चार्ट बनाया, जो नदियों की वजह से उभरी हुई हैं. ये रिज दिखाते हैं कि वे खत्म हो चुके रिवर डेल्टा या सबमरीन चैनल बेल्ट (समुद्र तल पर उकेरे गए चैनल) हैं.

पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के भू-वैज्ञानिक बेंजामिन कर्डेनस (Benjamin Cardenas) कहते हैं कि पृथ्वी पर, हम समय के साथ जमा होने वाली तलछट या सेडिमेंट को देखकर जलमार्ग (waterways) के इतिहास का चार्ट बनाते हैं. हम इसे स्ट्रैटिग्राफी (stratigraphy) कहते हैं. मंगल पर ऐसा ही कुछ किया गया है.

2007 में इकट्ठा किए गए मार्स रिकोनिसेंस ऑर्बिटर (Mars Reconnaissance Orbiter) के डेटा का इस्तेमाल करते हुए, टीम ने रिज की मोटाई, कोण और स्थानों का विश्लेषण पर काम किया. इससे उन्हें मंगल ग्रह पर एओलिस डोरसा (Aeolis Dorsa) रिजन के रूप में पहचाने जाने वाले टोपोग्राफिकल डिप्रेशन को समझा.

शोधकर्ताओं के मुताबिक, सालों पहले मंगल के इस हिस्से में काफी बदलाव हो हो रहा था. इह बदलाव को समुद्र के स्तर में पर्याप्त वृद्धि और चट्टानों के मूवमेंट में दिखा जा सकता है. एओलिस डोरसा में फिलहाल सबसे घनी फ्लूवियल रिज पाई जाती हैं.

Ancient Traces of a Giant Ocean Have Just Been Discovered on Mars https://t.co/m2rD4s3QtU