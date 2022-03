सिर्फ Corona नहीं, पिछले साल कार्बन डाईऑक्साइड भी सबसे ज्यादा फैला, IEA की रिपोर्ट

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (International Energy Agency - IEA) ने बताया कि पिछले साल यानी 2021 में वैश्विक स्तर पर कार्बन डाईऑक्साइड (Carbon Dioxide - CO2) के उत्सर्जन में 6 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है. यानी 36.3 बिलियन मीट्रिक टन. यह एक रिकॉर्ड है. इससे पहले कभी इतनी ज्यादा मात्रा में CO2 कभी नहीं निकला.

IEA ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कार्बन डाईऑक्साइड (Carbon Dioxide - CO2) अभी तक का रिकॉर्ड 2 बिलियन मीट्रिक टन था. जो कि एक इतिहास था. लेकिन पिछली बार यह इतिहास भी खत्म हो गया. समझ में ये नहीं आता कि कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से प्रदूषण का स्तर कम होना चाहिए था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसका मतलब ये है कि बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कोयले की मांग बढ़ गई है. कोयले की वजह से होने वाला प्रदूषण ही कार्बन डाईऑक्साइड की मात्रा को बढ़ाता है.

Global energy-related CO2 emissions rose by 6% in 2021, rebounding to their highest level in history.



The annual rise in CO2 emissions of over 2 billion tonnes, the largest ever in absolute terms, was driven mainly by increased use of coal.



More 👉 https://t.co/5GrzNGrbT3 pic.twitter.com/tZcUp4oSoN