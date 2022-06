सबसे लंबे दांतों वाले हाथी की मौत, सोशल मीडिया पर लोग हुए इमोशनल

जानवरों से प्रेम करने वालो लोगों के लिए ये खबर अच्छी नहीं है. एशिया का सबसे लंबे दांतों वाला हाथी, भोगेश्वर अब नहीं रहा. कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व के गुंद्रे रेंज में शनिवार को 60 साल का यह हाथी मृत पाया गया.

बताया जा रहा है कि इसकी मौत प्राकृतिक कारणों से हुई है. काबिनी बैकवाटर में यह हाथी पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण हुआ करता था. भोगेश्वर को एशिया का सबसे लंबे दांतों वाला हाथी माना जाता था.

इसे मिस्टर काबिनी भी कहा जाता था. माना जा रहा है कि हाथी की मौत तीन-चार दिन पहले हुई है. वन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक भोगेश्वर के दांत 2.54 मीटर और 2.34 मीटर लंबे थे.

Kabini's iconic Bhogeshwara, which had the longest Tusks in the whole of Asia is no more. RIP. pic.twitter.com/Ltnk93j0We

जब इस हाथी की मौत के बारे में खबर सोशल मीडिया पर आई तो, लोगों ने अपने-अपने तरीके से भोगेश्वर को श्रद्धांजलि दी. लोगों का कहना था कि इस हाथी का दिखना शुभ माना जाता था. केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने भी हाथी को याद करते हुए ट्वीट किया.

It’s distressing to know the passing away of #Bhogeshwara, 60 years old elephant famously known as Mr. Kabini.



The elephant had drawn the attention of the tourists & nature enthusiasts for his mammoth tusks.



He breathed his last at Gundre range of the Bandipur Tiger Reserve. pic.twitter.com/P5fMjiimEb