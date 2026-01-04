scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Vrishabh Tarot Rashifal 4 January 2026: पदोन्नति की संभावना, आदत बदलें

Aaj ka Vrishabh (Taurus) Tarot Card Horoscope, 4 January 2026: जरूरत न हो,तो व्यर्थ के कार्यों में खुद को न उलझाए. खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दें.लोगों की निजी जिंदगी में ताका झांकी न करें.

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

वृषभ (Taurus):-

Cards:- Six of swords

लोगों की बातें से जीवन को प्रभावित न होने दें.सामने वाला आप पर हावी होने की कोशिश कर सकता है.इस समय खुद के विचारों में सकारात्मकता और मजबूती लाएं.ऐसी स्थिति में कई बार सोच नकारात्मक होने लगती हैं.धैर्य,संयम और हिम्मत से इस स्थिति से खुद को बाहर निकाल सकते है. कुछ ऐसी परिस्थितियों सामने आ रही हैं. जिनका सामना करना मुश्किल हो सकता है.फिर भी इन स्थितियों से बचाव करने की कोशिश करे. नई नौकरी की तलाश जल्द ही पूरी हो सकती है.

सम्बंधित ख़बरें

गरिमा बनाए रखें, समझौते करने पड़ सकते हैं
मानसिक तनाव से बचने का प्रयास करें, सेहत का ध्यान रखें
किसी सुंदर जगह की यात्रा कर सकते हैं, मन को शांत रखें
परिजनों के साथ रिश्ते में मधुरता बढ़ाएं, उधार देने से बचें
मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास करें, ध्यान लगाएं

यह भी हो सकता हैं, कि नौकरी में पदोन्नति के साथ किसी नई जगह पर स्थानांतरण की सूचना मिल जाए.हालांकि स्थान परिवर्तन इतना आसान नहीं होगा.फिर वर्तमान स्थिति से बाहर निकलने का एक अच्छा अवसर हो सकता है.लोगों से मतभेद न बढ़ाएं.जरूरत न हो,तो व्यर्थ के कार्यों में खुद को न उलझाए. खुश रहे और दूसरों को भी खुश रहने दें.लोगों की निजी जिंदगी में ताका झांकी न करें.

Advertisement

स्वास्थ्य: गुस्से और चिडचिडाहट से स्वयं का नुकसान कर रहे हैं.अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने का प्रयास न करें.

आर्थिक स्थिति: फिजूलखर्ची की आदत पर थोड़ा नियंत्रण रखें. ऐसे लोग जो आपके पैसों पर ऐश करते है.उनसे दूर रहे.

रिश्ते: बच्चों की आपसी लड़ाई को बढ़ने न दें.इससे कई बार रिश्तों में तनाव आ सकता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement