आज 5 जनवरी 2026 वृष राशिफल: शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी, सुविधाओं में वृद्धि होगी

Aaj ka Vrishabh Rashifal 5 January 2026, Taurus Horoscope Today: सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे.विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

वृष - साहसिक प्रयासों को बनाए रखेंगे. सामाजिकक मामलों में रुचि बढ़ेगी. भाई बंधुओं के साथ वक्त बिताएंगे. आत्मविश्वास से साहस पराक्रम बढ़ा रहेगा. वित्तीय मामलों में आगे रहेंगे. चर्चा संवाद में सफलता पाएंगे. सुलह सामंजस्य बनाए रखेंगे. दान धर्म बढ़ाएंगे. संस्कार सभ्यता बल पाएंगे. संपर्क क्षेत्र बड़ा होगा. बंधुओं से नजदीकियां बढ़ेंगी. भाईचारा बढ़ाएंगे. सम्मान बढ़ेगा. लक्ष्य पर फोकस रखेंगे. श्रेष्ठ जनों से भेंट मुलाकात होगी. वाणिज्यिक प्रयास पक्ष में बनेंगे.

नौकरी व्यवसाय - कार्य विस्तार के मामले बल पाएंगे. शैली प्रभावी रहेगी. महत्वपूर्ण योजनाओं से जुड़ सकते हैं. सहजता सामंजस्यता से आगे बढ़ेंगे. कार्य व्यापार बेहतर बना रहेगा. विविध प्रयास पक्ष में बनेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिकी संतुलित बनी रहेग. लेनदेन के मामले पक्ष में रहेंगे. लाभ संवार पर रहेगा. अपनों का साथ बनाए रखेंगे. संरक्षण पर जोर बनाए रहेंगे. शुभ सूचनाएं प्राप्त हांगी. सुविधाओं में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- अपनों के प्रति सहयोग समर्पण दिखाएंगे. संबंधियों से संवाद बढ़ाएंगे. प्रेम स्नेह पर जोर देंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. मन की बात रख पाएंगे. बड़प्पन बनाए रखेंगे. लोगों के साथ तालमेल रखेंगे. मित्रों का सहयोग पाएंगे. संबंधों में मिठास बढ़ेगी. करीबी सहयोगी होंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- व्यक्तित्व प्रभावी रहेगा. खानपान संवरेगा. साख सम्मान में वृद्धि होगी. उत्साह मनोबल से आगे बढ़ेंगे. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा.

शुभ अंक : 2 5 6 और 7

शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : भगवान शिवशंकर की सपरिवार पूजा व अभिषेक करें. ओम् नमः शिवाय और ओम् सों सोमाय नमः का जाप करें. पराक्रम बढ़ाएं.

