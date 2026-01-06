scorecardresearch
 
आज 6 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे, धनधान्य में वृद्धि होगी

Aaj ka Vrishchik Rashifal 6 January 2026, Scorpio Horoscope Today: दीर्घकालिक गतिविधियां बढ़ेंगी. चर्चाओं में अवसरों का लाभ उठाएंगे. जोखिम लेने की सोच रहेगी. महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी.

वृश्चिक- भाग्य से महत्वपूर्ण विषय गति लेंगे. विभिन्न कार्यों में शुभता का संचार रहेगा. आर्थिक एवं सामाजिक विषय गति लेंगे. चहुंओर अनुकूलन बना रहेगा. कला कौशल से लक्ष्य साधेंगे. नवीन ऊंचाइयां के लिए सक्रियता बढ़़ाएंगे. योजनाओं पर फोकस बढ़ाएंगे. आस्था विश्वास बल पाएंगे. लंबी दूरी की यात्रा की स्थिति रहेगी. भाईचारा बढ़त पर रहेगा. धार्मिक मामलों में सक्रियता दिखाएंगे. संचार तंत्र मजबूत होगा. मनोरंजन में रुचि बनी रहेगी. विनम्रता से काम लेंगे.

नौकरी व्यवसाय- व्यापार संवार पाएगा. करियर फोकस में रहेगा. प्रबंधकीय लोगों में भरोसा बढ़ेगा. लक्ष्यों को पूरा करेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. अनुभव का लाभ उठाएंगे. साहस पराक्रम बढ़ेगा. लंबित मामलों में तेजी आएगी.

धन संपत्ति- दीर्घकालिक गतिविधियां बढ़ेंगी. चर्चाओं में अवसरों का लाभ उठाएंगे. जोखिम लेने की सोच रहेगी. महत्वपूर्ण सूचना मिलेगी. चहुंओर श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. वाणिज्यिक कार्यों को गति देंगे. धनधान्य में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- करीबियों के बीच भरोसा बढ़ा रहेगा. स्मरणीय पल निर्मित होंगे. बड़़प्पन बनाए रखेंगे. संबंधां में सकारात्मकता रखेंगे. मन की बात कहेंगे. रिश्तों में सहज रहेंगे. संबंधों में शुभता रहेगी. प्रियजनों की बात सुनेंगे. समता सामंजस्य बढ़़ाएंगे. प्रेम के मामले मजबूत बनाएंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- पद प्रभाव बनाए रहेंगे. साहस संपर्क और पराक्रम बढ़ेगा. कार्य प्रदर्शन संवरेगा. आत्मविश्वास बनाए रखेंगे. स्वास्थ्य बेहतर रहेगा. मनोबल ऊंचा रहेगा.

शुभ अंक : 6 8 और 9

शुभ रंग : गहरा लाल

आज का उपाय : महाबली संकटमोचक हनुमानजी पर चोला चढ़ाएं. गुड़ चना और मिष्ठान्न बांटें. ओम् अं अंगारकाय नमः का जाप करें. तीर्थ जाएं.

