आज 4 जनवरी 2026 वृश्चिक राशिफल: पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा, व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे

वृश्चिक- संपर्क संवाद का दायरा बड़ा होगा. लोगों से मेलजोल में सहज रहेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. अपनों में भेंट मुलाकात होगी. भाग्य से परिणाम संवरेंगे. वादे पूरे करेंगे. व्यापार में उछाल आएगा. धार्मिक गतिविधियों से जुड़ेंगे. उच्चशिक्षा पर जोर देंगे. चहुंओर सुखद परिणाम पाएंगे. योजनाओं पर अमल बढ़ाएंगे. आस्था अध्यात्म में रुचि लेंगे. तेजी से आगे बढ़ेंगे. परिजनों का सहयोग मिलेगा. समकक्षों के सहयोग से श्रेष्ठ परिणाम बनेंगे. यात्रा की संभावना रहेगी.

नौकरी व्यवसाय- कामकाज में सहकार बढ़ा रहेगा. नवीन व्यवसाय की शुरूआत कर सकते हैं. तेजी व साहस बनाए रखेंगे. कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी. पेशेवरों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा. व्यवस्थित ढंग से कार्य करेंगे.

धन संपत्ति- अर्थ संग्रह पर ध्यान देंगे. सत्ता संबंधी लंबित मामले गति पाएंगे. अनुबंधों में गति लाएंगे. बेहतर प्रदर्शन बनाए रखेंगे. संकल्पों को पूरा करेंगे. परिस्थितियां में सकारात्मक बढ़ेगी. आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा.

प्रेम मैत्री- मन के मामले आनंदकर होंगे. रिश्ते संवार पर रहेंगे. संबंधों में मजबूती आएगी. प्रेम स्नेह में सुधार होगा. विभिन्न मामलों में गति आएगी. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रयास प्रभावी बनेंगे. निजी विषयों पर फोकस बढ़ाएंगे. मित्रों समकक्षों का साथ समर्थन पाएंगे. भरोसा बनाए रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- कार्यशैली आकर्षक रहेगी. फोकस बनाए रखेंगे. अनुकूलता बढ़ी रहेगी. सहयोग का भाव रहेगा. शैक्षिक मामले संवरेंगे. पुण्यार्जन बढ़ाएंगे.

शुभ अंक : 1 6 और 9

शुभ रंग : मरून

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. गरीब की सहायता बढ़ाएं.

