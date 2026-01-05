scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Dhanu Tarot Rashifal 5 January 2026: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, कुछ जमापूंजी निवेश कर सकते हैं

Aaj ka Dhanu (Sagittarius) Tarot Card Horoscope, 5 January 2026: नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. विचारों में शुद्धता लाएं. दूसरों के प्रति द्वेष भावना न रखें. किसी को अपमानित करने की कोशिश न करें. खुद को छोटा न समझे और नहीं दूसरे व्यक्ति को छोटा होने का एहसास कराएं. 

Advertisement
X
sagittarius horoscope
sagittarius horoscope

धनु(Sagittarius):-
Cards :-The Empress
व्यवसाय में हो रहे लगातार घाटे के चलते आर्थिक संकट होने लगा है. जिसके कारण काफी परेशानी हो सकती हैं. धीरे धीरे परिस्थितियों में परिवर्तन होने लग सकता है. रुके हुए सारे कार्य धीमी गति से पूरे होते नजर आने लगेंगे. जल्द ही कुछ अच्छे अवसर आ सकते हैं. इन अवसरों में से सही अवसर का चयन आसान नहीं नजर आ रहा है. अगर सफल हुए,तो सभी परेशानियां दूर हो सकती हैं. परिवार के सभी सदस्यों का सहयोग आपके मनोबल और आत्मविश्वास को और आगे ले जाएगा.

विवाह के लिए कुछ अच्छे प्रस्ताव आ सकते है. परिवार में नन्हें मेहमान के आगमन की सूचना मिलने से सब लोग उत्साहित हो रहे हैं. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती हैं. विचारों में शुद्धता लाएं. दूसरों के प्रति द्वेष भावना न रखें. किसी को अपमानित करने की कोशिश न करें. खुद को छोटा न समझे और नहीं दूसरे व्यक्ति को छोटा होने का एहसास कराएं. 

स्वास्थ्य: गले में लंबे समय से खराश की स्थिति बनी हुई हैं. जिसके कारण गले में काफी दर्द बना हुआ हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

व्यापारियों के सौदे में तेजी आ सकती है, इससे राहत की सांस लेंगे
बेवजह उलझने की आदत को नियंत्रित करें, गुस्से पर काबू रखें
नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है, कार्यक्षेत्र में मनचाही पदोन्नति संंभव है
अचानक कहीं से धन प्राप्ति हो सकती हैं, व्यर्थ में अपने खर्चे न बढ़ाएं
धैर्य, संयम और शक्ति के साथ आगे बढ़ें, लापरवाही और जल्दबाजी से कार्य न करें

आर्थिक स्थिति: रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता हैं. कुछ जमापूंजी निवेश कर सकते हैं. 

रिश्ते: किसी महिला मित्र की शादी में शामिल होने के लिए उत्साहित हो सकते हैं. पुराने मित्रों से मिलने की खुशी हो रही हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement