आज 4 जनवरी 2026 धनु राशिफल: उचित अवसर की प्रतीक्षा करें, व्यर्थ क आशंकाओं में न आएं

Aaj ka Dhanu Rashifal 4 January 2026, Sagittarius Horoscope Today: वाणी व्यवहार मधुर रखें. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. मन की बात स्पष्टता से कहें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. व्यर्थ क आशंकाओं में न आएं.

धनु- समय मिश्रित प्रभाव का बना है. जोखिम उठाने की आदत से बचें. लेनदेन में चूक न करें. अन्य की बातों व बहकावे में आने से बचें. कामकाज में ढिलाई व लापरवाही न बरतें. जल्दबाजी में चर्चा समझौते न करें. अत्यधिक भार उठाने से बचें. स्वास्थ्य के प्रति सजग रहें. नवीन प्रयासो में सहजता दिखाएंगे. आकस्मिक स्थिति का सामना कर सकते हैं. जोखिमपूर्ण कार्यों से बचेंगे. मितभाषी रहें. बड़ों की सुनें. अपरिचितों से दूरी रखेंगे. अफवाह से प्रभावित न हों. संकोच बना रहेगा.

नौकरी व्यवसाय- विविध प्रयास पूर्ववत् रहेंगे. स्मार्ट डिले की नीति अमल में लाएं. पेशेवरता बनाए रखें. कार्य व्यापार में निरंतरता रखें. जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार रखें. व्यवस्था पर भरोसा बढ़ाएंगे.

धन संपत्ति- वित्तीय लाभ का प्रतिशत सामान्य रहेगा. लोभ प्रलोभन प्रभाव में न आएं. साहस संपर्क बनाए रखें. सूझबूझ और नियम बनाए रखेंगे. करीबियों के सहयोग से मामले बनेंगे.

प्रेम मैत्री- आवश्यक सूचना मिल सकती है. वाणी व्यवहार मधुर रखें. गरिमा गोपनीयता पर जोर रहेगा. रिश्तों में सहजता बनाए रखें. मन की बात स्पष्टता से कहें. संबंधों में सामंजस्य बढ़ाएं. परिजन सहयोगी होंगे. उचित अवसर की प्रतीक्षा करें. व्यर्थ क आशंकाओं में न आएं.
 
स्वास्थ्य मनोबल- खानपान पर ध्यान दें. सात्विकता रखें. तैयारी पर जोर बढ़ाएं. विनम्रता से काम लें. जिद को त्यागें. स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. योजना के अनुसार आगे बढें.

शुभ अंक : 1 और 3

शुभ रंग : गेरुआ

आज का उपाय : सूर्यदेव की पूजा उपासना करें. अर्घ्य दें. सूखे फल मेवों का वितरण करें. ओम् घृणिः सूर्याय नमः का जाप करें. मदद बनाए रखें.

---- समाप्त ----
