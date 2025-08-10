आज 10 अगस्त 2025 मीन राशिफल: लेनदेन पर ध्यान दें, विदेश यात्रा संभव है

मीन - लेनदेन में पूरी सजगता व सावधानी बनाए रखें. करीबियों का सहयोग पाएंगे. महत्वपूर्ण वार्ता में सहजता से रखेंगे. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. उमंग उत्साह से कार्य करेंगे. लक्ष्यों को समय पर पूरा करेंगे. रिश्तेदारों का सहयोग बना रहेगा. न्यायिक मामलों में सजगता रखेंगे. खर्च और निवेश पर नियंत्रण बढ़ाएं. अधिकारीवर्ग सहयोगी होगा. लाभ प्रतिशत सामान्य रहेगा. करियर व्यापार में प्रभावशाली बने रहेंगे. मामले लंबित रह सकते हैं. लेनदेन पर ध्यान दें. विदेश यात्रा संभव है.

नौकरी व्यवसाय- विदेश के़े कार्य गति लेंगे. निवेश से संबंधित लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं. पेशेवरों को सहज प्रस्ताव प्राप्त होंगे. आर्थिक एवं वाणिज्यिक कार्यां में व्यवस्था मजबूत बनाने का प्रयास रखेंगे. नवाचार में रुचि बनी रहेगी.

धन संपत्ति- वित्तीय कार्या में सुविधा संसाधन बढ़ाएंगे. वातावरण सामान्य रहेगा. रुटीन बनाए रखेंगे. लेनेदेन में उधार से बचें. लिखापढ़ी में चूक से बचे. अनुबंधो ंमें स्पष्टता बनाए रखेंगे. आशंकाएं बनी रह सकती हैं.

प्रेम मैत्री- संवेदनशीलता बनी रहेगी. रिश्तों में संवाद बढ़ाएंगे. उतावलेपन व दिखावे से बचें. अवसर का इंतजार करें. विश्वस्तों की अनदेखी नहीं करेंगे. अपनों की सीख सलाह पर ध्यान दें. प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे. मन की बात कहने में संकोच रह सकता है. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे.



स्वास्थ्य मनोबल- निजी वार्ता में विनम्र रहेंगे. कार्यव्यवस्था मजबूत रखें. अतिविश्वास से बचें. मनोबल ऊंचा बना रहेगा. ठग सक्रियता दिखा सकते हैं. स्वास्थ्य के प्रति ढिलाई न दिखाएं.

शुभ अंक : 1 3 6 8 9

शुभ रंग : बैंगनी

आज का उपाय : सौरमंडल के मूल भगवान सूर्यनारायण को अर्घ्य दें. सूखे मेवों का प्रसाद बांटें. दान धर्म पर फोकस रखें. ठगी से बचें.

